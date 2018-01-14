حركة حماس: محمد حمدان هو عضو في الحركة ونحمّل اسرائيل مسؤولية استهدافه

و اضاف طه بان حالة حمدان مستقرة ويخضع للعلاج في احد مستشفيات صيدا.

تجدر الاشارة بانه انفجرت سيارة في محلة البستان الكبير في مدينة صيدا جنوب لبنان و اصيب محمد حمدان (ابوحمزه) وذلك أثناء قيامه بفتح باب سيارته.

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