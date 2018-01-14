حركة حماس: محمد حمدان هو عضو في الحركة ونحمّل اسرائيل مسؤولية استهدافه

بيروت/14 كانون الثاني/يناير/ارنا- أكد نائب المسؤول السياسي لحركة “حماس” في لبنان 'جهاد طه ' ان 'محمد حمدان' الذي استهدف بعملية التفجير في صيدا هو احد أعضاء الحركة ويعمل في مكتب مسؤولها السياسي في لبنان 'احمد عبد الهادي'، محملا العدو الإسرائيلي المسؤولية في استهداف حمدان.

و اضاف طه بان حالة حمدان مستقرة ويخضع للعلاج في احد مستشفيات صيدا.
تجدر الاشارة بانه انفجرت سيارة في محلة البستان الكبير في مدينة صيدا جنوب لبنان و اصيب محمد حمدان (ابوحمزه) وذلك أثناء قيامه بفتح باب سيارته.
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حماس

تفجير صيدا

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حركة حماس: محمد حمدان هو عضو في الحركة ونحمّل اسرائيل مسؤولية استهدافه

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