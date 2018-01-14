دراسة 55 قراراً في اللجان التخصصية لمؤتمر إتحاد برلمانات منظمة التعاون الاسلامي

وأضاف عبداللهيان بأنّ الاجتماعات الرسمية للمؤتمر ستقام يومي 16 و17 يناير الجاري لمناقشة قرارات تمت توصيتها من جانب دول من داخل وخارج المنطقة بهدف تعزيز التعاون العلمي والاقتصادي والتجاري والبرلماني والسياسي بين الدول الاسلامية لبلوغ مستوي منشود من التنمية والرخاء.

وصرّح عبد اللهيان بأنّ 55 قراراً تمت المصادقة المبدئية عليها قبل بدء المؤتمر أعماله عن طريق لجان تنفيذية وتخصصية في مواضيع ذات صلة بالاقتصاد والسياسة والاجتماع والمرأة وحقوق الانسان لتتم مناقشتها والمصادقة النهائية عليها يومي الثلاثاء والأربعاء بحضور رؤساء البرلمانات.

وعلي هامش المؤتمر بادرت لجنة فلسطين بإقامة إجتماع لها بمشاركة 15 دولة آسيوية وعربية وأفريقية أكدت علي كون القدس عاصمة دائمة لفلسطين. كما تم طرح قضية مقاطعة السلع الصهيونية داخل الدول الاسلامية إذ حظت هذه التوصية بموافقة جميع أعضاء اللجنة.

علماً بأنّ 44 دولة أعلنت استعدادها للمشاركة في المؤتمر الثالث عشر لإتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي من بينهم 16 رئيس برلمان و14 نائب لرئيس البرلمان وباقي الدول ستشارك علي مستوي رؤساء فرق صداقة برلمانية ونواب برلمانيين.

إنتهي** ع ج**2344

