إصابة الفلسطيني محمد حمدان بانفجار سيارته في صيدا جنوب لبنان

بيروت/14 كانون الثاني/يناير/ارنا- انفجرت سيارة في محلة البستان الكبير في مدينة صيدا جنوب لبنان و اصيب الفلسطيني محمد حمدان (ابوحمزه) وذلك أثناء قيامه بفتح باب سيارته.

ولم يتم التأكد حتي الساعة ما إذا كان حمدان هو أحد قياديي حركة حماس، في حين أشار مراسلنا إلي وقوع الانفجار في مرأب المبني الذي يسكن فيه حمدان ما يؤكد أنها عملية اغتيال.
بعض وسائل الاعلام افادت بان طائرة إسرائيلية كانت تحلق في أجواء صيدا لحظة وقوع الانفجار، وذلك في المكان نفسه الذي استشهد فيه الأخوين المجذوب اللذين اغتالتهما إسرائيل في العام 2006.
وبينما خضع حمدان لعملية جراحية في إحدي مستشفيات صيدا تم فيها بتر ساقه، قامت القوي الأمنية اللبنانية بتعزيز إجراءاتها في مكان الانفجار وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً حوله.
وانتشرت علي مواقع التواصل مقاطع فيديو عن مكان الحدث.
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إصابة الفلسطيني محمد حمدان بانفجار سيارته في صيدا جنوب لبنان

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