الرئيس روحاني يعزي برحيل طاقم ناقلة النفط الايرانية

وجاء في بيان تعزية الرئيس روحاني : ان اندلاع الحريق في ناقلة النفط الايرانية في مياه الصين و الذي ادي الي استشهاد جميع طاقم الناقلة قد افجع قلوب الشعب الايراني.

واعرب عن مواساته لاسر ضحايا الحادث و الشعب الايراني، سائلا الباري تعالي أن يتغمدهم بالرحمة و يلهم ذويهم الصبر و السلوان.

واكد ان الاولوية هي تحديد هوية الضحايا لتقليل معاناة اسرهم.

كما كلف الرئيس روحاني كافة الاجهزة المعنية بما فيها وزاراة الطرق و بناء المدن و النفط و الخارجية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد اسباب هذا الحادث المؤسف ومتابعته لمنع تكرار مثل هذه الحوادث و احقاق حقوق الشعب الايراني و اسر الضحايا.

واصطدمت ناقلة النفط الإيرانية المسجلة في بنما بسفينة شحن صينية ضخمة مسجلة في هونغ كونغ، علي بعد نحو 160 ميلا بحريا شرقي مصب نهر اليانغتسي'، ما أدي إلي مقتل طاقمها بالكامل وعددهم 32 شخصا، في حين تم إنقاذ جميع طاقم السفينة الصينية، وعددهم 21 شخصا.

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