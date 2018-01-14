إستعداد جامعة القيادة والأركان التابعة للجيش قبول طلاب أجانب

وقال العميد 'زماني كيومرث' : إننا باعتبارنا قوات مسلحة لدينا أهداف مشتركة لحرية شعوبنا وإن جميع العسكريين في العالم لهم أهداف مشتركة تصب في مصلحة استقلال بلدهم وحريته وهم متفانون في ذلك.

وأضاف هذا العميد مخاطباً الملحقين العسكريين الأجانب المقيمين في ايران بأننا نعلن عبر هذا الاجتماع رسمياً استعدادنا لقبول طلاب موفدين من دول اُخري حيث لدينا الآن طلاب من دول صديقة ومتحالفة وهي باكستان والهند وعمان وسوريا مطالباً إيّاهم بنقل رسالة سلام وصداقة من القوات المسلحة الايرانية إلي شعوبهم وحكوماتهم.

علماً بأنّ المتخرجين من هذه الجامعة سيمتلكون مهارات مختلفة في العلوم الدفاعية وسيكونون خبراء في مجال القيادة والمعلومات والقضايا الإدارية العسكرية والإسناد.

إنتهي ** ع ج**2344

