التلفزيون الصيني: غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة

واوضح التلفزيون الصيني، أن ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة 'سانتشي'، التي جرفتها المياه إلي المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، غرقت بعد حادث التصادم الذي تعرضت له في السادس من يناير الجاري.

وكانت وزارة النقل الصينية أعلنت فقدان 32 شخصا، بعد تصام ناقلة نفط إيرانية مع سفينة شحن صينية، في بحر الصين الشرقي.

واصطدمت ناقلة النفط الإيرانية المسجلة في بنما بسفينة شحن صينية ضخمة مسجلة في هونغ كونغ، علي بعد نحو 160 ميلا بحريا شرقي مصب نهر اليانغتسي'، ما أدي إلي مقتل طاقمها بالكامل وعددهم 32 شخصا، في حين تم إنقاذ جميع طاقم السفينة الصينية، وعددهم 21 شخص.

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