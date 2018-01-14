غدا .. وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني طهران

وافادت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في باكستان اليوم ان زيارة 'رانا تنوير حسين' الي طهران تأتي تلبية لدعوة من وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد 'امير حاتمي' ولاجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين.

وتتضمن زيارة المسؤول العسكري الباكستاني لايران، لقاء وزير الدفاع الايراني وتفقد القدرات الدفاعية الايرانية وايضا لقاء كبار المسؤولين الايرانيين وذلك في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني قد التقي الشهر الماضي السفير الايراني في اسلام آباد مهدي هنردوست وأكد عزم بلاده الراسخ علي تطوير العلاقات الشاملة مع الجمهورية الاسلامية ، مشددا علي ضرورة ازالة جميع العقبات التي تعترض سبيل ذلك.

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