إجتماع الحوارالثقافي بين ايران ودول آسيا الوسطي والقوقاز بدأ في محافظة مازندران

ساري/ 14 كانون الثاني / يناير/ إرنا - بدأ الإجتماع الدولي للحوارالثقافي بين ايران ودول آسيا الوسطي والقوقاز بمشاركة باحثين ومفكرين ومحققين محليين وأجانب ومجموعة من مسؤولي البلاد في جامعة مازندران الواقعة في مدينة بابلسر شمال ايران.

هذا الاجتماع يعقد تحت غطاء الملتقي الدولي للحوارالثقافي الآسيوي الذي أقامته الأمانة العامة للحوار الثقافي الدولي بهدف تعزيز التفاهم وتنمية التعاون الآسيوي ومواجهة التهديدات المتزايدة للعنف والتطرف.
كما اُقيمت إجتماعات اُخري تحت تسميات متعددة في مدن همدان ومشهد وطهران تحت غطاء ملتقي الحوار الثقافي الآسيوي و وفقاً لما صرح به الأمين العلمي للإجتماع فقد تم إرسال 70 مقالاً إلي الاجتماع .
وقال الدكتور علي اكبر جعفري: إنّ محاور هذا الملتقي تمثلت في دور المظاهر والشخصيات التاريخية والثقافية للمنطقة في تعزيز التعاون الاقليمي إضافة إلي سياسات ورغبات ذات صلة بصيانة الميراث الثقافي ودورها في توسيع نطاق التبادل الثقافي وحصة الفن والمعمارية في التلاحم المتواجد بين ايران وآسيا الوسطي. إضافة إلي ذلك كانت اللغة والأدب الفارسي والدور الذي تلعبه في هذا التلاحم ومكافحة تهريب وتدميرالميراث الثقافي ودور ذلك في تنمية السياحة الثقافية والتبادل الاجتماعي ضمن المحاور الاُخري للملتقي.
وإعتبر علي أكبر جعفري إيران الدولة الوحيدة التي تتمتع بأكبر نسبة من الصلات العميقة بينها وبين دول آسيا الوسطي والقوقاز مؤكداً علي أنّ هذا التقارب له أن يتسري إلي باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية.
علماً بأنّ كازاخستان واوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزيا هي الدول التي تسمي بدول آسيا الوسطي أمّا جمهورية آذربيجان وأرمينيا وجورجيا وتركيا تُدعي بدول القوقاز.
إنتهي** ع ج**2344



برچسب ها

فرهنگي

طهران

إجتماع التحاور الثقافي

اسيا الوسطى والقوقاز

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

إجتماع الحوارالثقافي بين ايران ودول آسيا الوسطي والقوقاز بدأ في محافظة مازندران

معظم المشاهدات

ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجددا وعلي اميركا تنفيذ تعهداتها كايران

ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجددا وعلي اميركا تنفيذ تعهداتها كايران

عراقجی: ایران استطاعت فرض العزلة علي امیركا بشان الاتفاق النووی

عراقجی: ایران استطاعت فرض العزلة علي امیركا بشان الاتفاق النووی

إنطلاق مؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران بمشاركة 44 دولة

إنطلاق مؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران بمشاركة 44 دولة

ظریف: شخص یتولی زمام الاُمور فی الولایات المتحدة، یخاطب جمیع الشعوب بالفاظ بذیئة ومرفوضة

ظریف: شخص یتولی زمام الاُمور فی الولایات المتحدة، یخاطب جمیع الشعوب بالفاظ بذیئة ومرفوضة

الخارجية الايرانية: لن تُقدم ايران علي أية خطوة خارجة عن نطاق التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي

الخارجية الايرانية: لن تُقدم ايران علي أية خطوة خارجة عن نطاق التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي

أحدث الأخبار

برلماني روسي: اختلاف امريكا واوربا حول الاتفاق النووي سيخلق ازمة بينهما

برلماني روسي: اختلاف امريكا واوربا حول الاتفاق النووي سيخلق ازمة بينهما

اشتباكات مسلحة مع مهربي المخدرات علي الحدود في شرق محافظة خراسان الرضوية

اشتباكات مسلحة مع مهربي المخدرات علي الحدود في شرق محافظة خراسان الرضوية

حركة حماس: محمد حمدان هو عضو في الحركة ونحمّل اسرائيل مسؤولية استهدافه

حركة حماس: محمد حمدان هو عضو في الحركة ونحمّل اسرائيل مسؤولية استهدافه

دراسة 55 قراراً في اللجان التخصصية لمؤتمر إتحاد برلمانات منظمة التعاون الاسلامي

أميرعبد اللهيان:

دراسة 55 قراراً في اللجان التخصصية لمؤتمر إتحاد برلمانات منظمة التعاون الاسلامي

إصابة الفلسطيني محمد حمدان بانفجار سيارته في صيدا جنوب لبنان

إصابة الفلسطيني محمد حمدان بانفجار سيارته في صيدا جنوب لبنان

موضوعات مرتبط