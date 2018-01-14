خاص 'إرنا' :

قيادي في 'حماس' : اعتذارنا عن المشاركة في اجتماع 'المجلس المركزي' مرتبط برؤيتنا الوطنية ولا علاقة له بالسجالات مع 'فتح'

رام الله/14 كانون الثاني/يناير/إرنا-شدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس' حسام بدران علي أن حركته ترحب بأي اجتماع أو لقاء وطني يضم الكل الفلسطيني ؛ لكنها ترفض أن يكون ذلك تحت سلطة الاحتلال، و وفق الحدود التي يرسمها.

كما شدد 'بدران' في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، علي أن اعتذار 'حماس' عن المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لـ'منظمة التحرير' لا علاقة له بالسجالات السياسية مع حركة 'فتح'، ولا حتي بالملفات الداخلية العالقة، في إشارة إلي توقف مسار المصالحة التي ترعاها القاهرة.
وأوضح القيادي الحمساوي-والذي يتولي ملف العلاقات الوطنية في حركته- أن الأخيرة بينت بصورة جلية أن عدم مشاركتها يتصل بأسباب موضوعية بحتة، وذلك انطلاقاً من المشاورات المكثفة التي أجرتها مؤخراً مع عدد من القوي والفصائل، وحتي الشخصيات المجتمعية.
وأضاف، 'بدران'، 'إن طلبنا للمجتمعين في رام الله تمحور حول أهمية انسجام قرارات المجلس في دورته الخاصة، و تطلعات شعبنا العادلة بالخلاص من الاحتلال، وتحقيق العودة إلي دياره'.
ودعا عضو المكتب السياسي لـ'حماس' في سياق حديثه إلي الإسراع في عقد الإطار القيادي المؤقت لـ'منظمة التحرير'، من أجل الاتفاق علي آلية شاملة ، وموحدة لمواجهة الاحتلال ميدانياً، وسياسياً ، و قانونياً ، وغير ذلك.
ونبّه إلي أن هناك حاجة ماسة لانعقاد هذا الإطار في ضوء توالي المؤامرات التصفوية الرامية للقضاء علي القضية الفلسطينية، وشطبها من الخارطة العالمية.
وكان رئيس المكتب السياسي لـ'حماس' إسماعيل هنية طالب بعقد الإطار القيادي المؤقت علي مستوي الأمناء العامين بشكل عاجل في أية عاصمة عربية، بهدف البحث في كافة التحديات المحدقة.
وقال 'هنية' في رسالة وجهها لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون, 'نحن حريصون علي توحيد الموقف الفلسطيني، وتقويته في ظل المخاطر المحدقة بقضيتنا ، وخاصة بقضية القدس'.
انتهي ** 387 **2344



برچسب ها

سياسي

المركزي

حماس

رام الله

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قيادي في

معظم المشاهدات

ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجددا وعلي اميركا تنفيذ تعهداتها كايران

ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجددا وعلي اميركا تنفيذ تعهداتها كايران

عراقجی: ایران استطاعت فرض العزلة علي امیركا بشان الاتفاق النووی

عراقجی: ایران استطاعت فرض العزلة علي امیركا بشان الاتفاق النووی

إنطلاق مؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران بمشاركة 44 دولة

إنطلاق مؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران بمشاركة 44 دولة

ظریف: شخص یتولی زمام الاُمور فی الولایات المتحدة، یخاطب جمیع الشعوب بالفاظ بذیئة ومرفوضة

ظریف: شخص یتولی زمام الاُمور فی الولایات المتحدة، یخاطب جمیع الشعوب بالفاظ بذیئة ومرفوضة

الخارجية الايرانية: لن تُقدم ايران علي أية خطوة خارجة عن نطاق التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي

الخارجية الايرانية: لن تُقدم ايران علي أية خطوة خارجة عن نطاق التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي

أحدث الأخبار

برلماني روسي: اختلاف امريكا واوربا حول الاتفاق النووي سيخلق ازمة بينهما

برلماني روسي: اختلاف امريكا واوربا حول الاتفاق النووي سيخلق ازمة بينهما

اشتباكات مسلحة مع مهربي المخدرات علي الحدود في شرق محافظة خراسان الرضوية

اشتباكات مسلحة مع مهربي المخدرات علي الحدود في شرق محافظة خراسان الرضوية

حركة حماس: محمد حمدان هو عضو في الحركة ونحمّل اسرائيل مسؤولية استهدافه

حركة حماس: محمد حمدان هو عضو في الحركة ونحمّل اسرائيل مسؤولية استهدافه

دراسة 55 قراراً في اللجان التخصصية لمؤتمر إتحاد برلمانات منظمة التعاون الاسلامي

أميرعبد اللهيان:

دراسة 55 قراراً في اللجان التخصصية لمؤتمر إتحاد برلمانات منظمة التعاون الاسلامي

إصابة الفلسطيني محمد حمدان بانفجار سيارته في صيدا جنوب لبنان

إصابة الفلسطيني محمد حمدان بانفجار سيارته في صيدا جنوب لبنان

موضوعات مرتبط