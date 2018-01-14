قيادي في 'حماس' : اعتذارنا عن المشاركة في اجتماع 'المجلس المركزي' مرتبط برؤيتنا الوطنية ولا علاقة له بالسجالات مع 'فتح'

كما شدد 'بدران' في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، علي أن اعتذار 'حماس' عن المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لـ'منظمة التحرير' لا علاقة له بالسجالات السياسية مع حركة 'فتح'، ولا حتي بالملفات الداخلية العالقة، في إشارة إلي توقف مسار المصالحة التي ترعاها القاهرة.

وأوضح القيادي الحمساوي-والذي يتولي ملف العلاقات الوطنية في حركته- أن الأخيرة بينت بصورة جلية أن عدم مشاركتها يتصل بأسباب موضوعية بحتة، وذلك انطلاقاً من المشاورات المكثفة التي أجرتها مؤخراً مع عدد من القوي والفصائل، وحتي الشخصيات المجتمعية.

وأضاف، 'بدران'، 'إن طلبنا للمجتمعين في رام الله تمحور حول أهمية انسجام قرارات المجلس في دورته الخاصة، و تطلعات شعبنا العادلة بالخلاص من الاحتلال، وتحقيق العودة إلي دياره'.

ودعا عضو المكتب السياسي لـ'حماس' في سياق حديثه إلي الإسراع في عقد الإطار القيادي المؤقت لـ'منظمة التحرير'، من أجل الاتفاق علي آلية شاملة ، وموحدة لمواجهة الاحتلال ميدانياً، وسياسياً ، و قانونياً ، وغير ذلك.

ونبّه إلي أن هناك حاجة ماسة لانعقاد هذا الإطار في ضوء توالي المؤامرات التصفوية الرامية للقضاء علي القضية الفلسطينية، وشطبها من الخارطة العالمية.

وكان رئيس المكتب السياسي لـ'حماس' إسماعيل هنية طالب بعقد الإطار القيادي المؤقت علي مستوي الأمناء العامين بشكل عاجل في أية عاصمة عربية، بهدف البحث في كافة التحديات المحدقة.

وقال 'هنية' في رسالة وجهها لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون, 'نحن حريصون علي توحيد الموقف الفلسطيني، وتقويته في ظل المخاطر المحدقة بقضيتنا ، وخاصة بقضية القدس'.

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