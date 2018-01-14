فقدان الأمل بالعثور علي جثث طاقم ناقلة النفط الایرانیة

بكین/14كانون الثانی/ینایر/ارنا- اعلن رئیس موسسة الموانئ و الملاحة البحریة المتحدث بأسم لجنة متابعة حادث ناقلة النفط الایرانیة «سانتشی» ان طاقم السفینة قضوا فی الساعات الاولی من وقوع الحادث بسبب انتشار الغازات السامة و شدة الانفجار.

واضاف «محمد راستا» الیوم الاحد فی حدیث لمراسل ارنا، انه و حسب الادلة المتوفرة فان تصریحات طاقم سفینة الشحن الصینیة التی اصطدمت بناقلةَ نفط سانتشی الی جانب المعلومات التی وردتنا عن سفن الاغاثة و قائد عملیات الانقاذ الصینی فان جمیع طاقم ناقلة النفط الایرنیة قضوا الساعات الاولی من وقوع الحادث.
واضاف انه و رغم الجهود المتواصلة للسیطرة علی النیران المشتعلة فان الانفجارات المتتالیة فی مكان الحادث حالت دون انتشال جثث البحارة الایرانیین و ان ناقلة النفط علی وشك الغرق.
یذكر ان ناقلة النفط الایرانیة تعرضت لحادث الانفجار و اشتعال النیران فیها إثر اصطدامها بسفینة شحن صینیة فی الساحل الشرقی لبحر الصین مساء السبت الماضی.
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فقدان الأمل بالعثور علي جثث طاقم ناقلة النفط الایرانیة

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