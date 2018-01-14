اتساع رقعة النيران المشتعلة في ناقلة النفط الايرانية ارغمت جميع سفن الاغاثة علي ترك مكان الحادث

واضاف «محمد راستا» رئيس مؤسسة الموانئ و الملاحة البحرية الذي يزور الصين في حديث لمراسل ارنا، انه و في ظل هذه الظروف الصعبة فان امكانية انقاذ البحارة الايرانيين باتت ضئيلة جدا.

وتعليقا علي الانفجار الذي حدث اليوم و توسع رقعة النيران منذ صباح اليوم، اوضح ان ناقلة النفط سانتشي باتت محصورة في النار المشتعلة و الدخان الكثيف وبدأت النار تلتهم الناقلة بأكملها حيث انها معرضة لخطر الغرق بشكل كامل.

واكد انه وفي مثل هذه الظروف لابد التريث حتي تتوفر اجواء تتمكن فيها سفن الاغاثة من الاقتراب من الناقلة.

يذكر أن ناقلة النفط الايرانية تحمل مليون برميل من مكثفات الغاز ويتكون طاقمها من 32 شخصا قد ارتطمت عند توجهها لافراغ شحنتها في كوريا الجنوبية، بسفينة شحن صينية في الساحل الشرقي لبحر الصين مساء السبت الماضي، وتعرضت لحريق ضخم .

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