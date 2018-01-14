رئيس الجمهورية يكرم الفائزين في مهرجان فارابي الدولي التاسع

و اهدي رئيس الجمهورية خلال الحفل الختامي لمهرجان فارابي الدولي التاسع في طهران، شهادة تكريم و تمثال فارابي وميدالية ابن سينا المهداة من اليونسكو الي كل من 'امير هوشنك ابتهاج' و 'حسين معصومي همداني' و المرحوم 'عباس زرياب خويي' والمرحوم 'حميد عنايت'.

وفي القسم العالمي للمهرجان تم اهداء شهادة تقدير رئيس الجمهورية و تمثال فارابي وميدالية ابن سينا المهداة من اليونسكو الي 'محمد ايوب' من لبنان و 'محمد آصف قندهاري' من افغانستان، وفي النطاق المعرفي للاسلام الي كل من 'محمدعلي قره داغي' من العراق و 'هاينتس كائوبه' من المانيا و 'برنارد اوكين' من ايرلندا و 'منير دركيج' من البوسنة وفي الترجمة الي 'عبدالله حسين نيك كهر' وفي التنظير الي ' محمد نقي زاده' وفي قسم التاريخ والجغرافيا والاثار 'محمدباقر وثوقي' و 'منصور صفت كل' وفي فئة الشباب 'فهيمه شيخ شجاعي' .

وبرعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني بدأ صباح اليوم الاحد في قاعة المؤتمرات بطهران الحفل الختامي لمهرجان فارابي الدولي التاسع الخاص بابحاث العلوم الانسانية والاسلامية وشارك في الحفل ايضا وزير العلوم والابحاث والتقنية منصور غلامي ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية سورنا ستاري ورئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي ورئيس أكاديمية اللغة والادب الفارسي حداد عادل والمدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ضياء هاشمي وحشد من النخب والشخصيات العلمية والثقافية الايرانية.

انتهي**م م**2344

