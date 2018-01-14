رئیس الجمهوریة: من أثاروا الفوضی فی الشرق الاوسط لایتمتعون بفهم سلیم عن الدین والعلوم الاجتماعیة

وفی كلمة للرئیس روحانی الیوم الأحد خلال الحفل الختامی لمهرجان «فارابی» الدولی التاسع الخاص بأبحاث العلوم الانسانیة والاسلامیة المنعقد فی قاعة المؤتمرات بطهران أضاف سماحته: إنّ أتباع الفاشیة ایضاً إستعانوا بالعلوم والمعارف بادی الأمر حالهم حال اولئك الذین باتوا الیوم یوظفون العلم الذرّی لهدم المجتمع البشری والانسانیة جمعاء.

واستطرد سماحته قائلاً: عندما أعلن سماحة قائد الثورة عن حرمة انتاج اسلحة الدمار الشامل والإستفادة منها، كان یرید بذلك القول بریادة الدین والعقل والأخلاق للعلم والمعرفة مذكراً بأنّ القیادة اللائقة، علیها أن تقود مجتمعها إلی المسار الصحیح.

كما صرّح رئیس المجلس الأعلی للثورة الثقافیة بأنّ العلوم الانسانیة إن لم ترافق المسارالصناعی ولم تحتل المركز الریادی للمجتمع، ستتحول الصناعة إلی مفعول مضاد للمجتمع وقال: لقد مرت تلك الحقبة التی كانت العلوم الانسانیة والاسلامیة تسیر تحت عباءة العلوم التجریبیة والفنیة. فلاإمكانیة لتنمیة دون تطویر العلوم الانسانیة والاسلامیة.

و إعتبر رئیس الحكومة الایرانیة العلم الذی یتحفنا بالتنمیة هو ذلك العلم الذی یجعل العلوم الانسانیة والاسلامیة فی صدارة اولویاته ورأی إستحالة التحول فی العلوم الانسانیة عبر المال والطلبیات والعلوم الهندسیة.

وخلال كلمته أشار الرئیس الایرانی إلی الهزائم الكبری التی منی بها الأمریكیون خلال الایام الماضیة و وقوف العالم بوجههم قائلاً: إنهم أرادوا التملص من التزاماتهم الدولیة حیال الاتفاق النووی لولا رؤیتهم مواجهة العالم لهم صفاً واحداً سوی دولة أو دولتین یرافقهما كیان مكروه؛ إننا إن لم نلتزم بعهودنا وعقودنا التی ابرمناها ستموت الحضارة فی المجتمعات.

وأعرب روحانی عن سعادته بسبب عدم نجاح حكام البیت الابیض فی تفتیت الالتزامات الدولیة وعدم وفائهم بعهودهم ومقاومتهم لقرار مجلس الأمن والإتفاق المبرم بین 7 دول معتبراً ذلك انتصاراً للبشریة والاخلاق والقانون.

وأكّد روحانی علی أنّ بعض نجاحاتنا فی الاتفاق النووی لن تفنی حتی عند خروج طرف واحد من أطراف الاتفاق فالبعض لم یشعر بعد بافرازات هذا الاتفاق الایجابیة لصالحنا.

ونوّه رئیس الجمهوریة إلی أنه منذ تطبیق الاتفاق النووی تضاعفت العوائد النفطیة للبلاد ودخلت مئات الاستثمارات الخارجیة إلی إیران وإعترف العالم ومنظمة الامم المتحدة بحق ایران فی متابعة الأبحاث الذریة وتوسیع نطاقها وكانت الریادة لهذا النجاح كامنة فی الإستعانة بعلم القانون والسیاسة.

وسلّط الشیخ حسن روحانی الضوء علی الجماعات التی ارتكتبت جرائم فی المنطقة ووظفت القنابل والصواریخ والانترنت والأجواء الافتراضیة لخدمتها معتبراً ایاها جماعات جاهلة للدین والقضایا الاجتماعیة ومتخلفة عنهما ومستغلة التطور الصناعی والتقنیة لحرف مسارالمجتمعات وخلق الفوضی فیها.

وقال سماحته: إنّ جماعة داعش الارهابیة وظفت الانترنت والمساحات الافتراضیة سوء توظیف وجعلت العلم أداة لأهداف غیر منشودة.

انتهي ** ع ج**2344

