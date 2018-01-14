في تصريح لارنا؛

مرندي: يجب تطبيق الاتفاق النووي بحذافيره دون قيد أو شرط

طهران/ 14 كانون الثاني / يناير - إرنا- قال خبير في الشؤون السياسية: يجب تطبيق الاتفاق النووي بحذافيره دون قيد أو شرط وعلينا إقحام هذه الفكرة في أدمغة الاوروبيين والأمريكيين أننا سوف لن نلتزم بتعهداتنا إزاء الاتفاق النووي إن لم يدرهذا الاتفاق علينا بالنفع.

وأضاف محمد مرندي رداً علي سؤال حول تجميد الحظر مرة اخري من جانب أميركا قائلاً: من الواضح أنّ ترامب لم يكن ينوي الخروج من الاتفاق النووي لكنه بتوسيعه رقعة الحظر سعي إلي تفريغ محتوي هذا الاتفاق. إنه يحاول بهذه الطريقة إلزامنا بالاتفاق النووي والضغط علينا من كل جهة وهذه محاسبة خاطئة. فلو خرجنا نحن من الاتفاق سيتضرر الأمريكيون أكثر مما لحق بهم الآن.
وشدّد هذا الخبير السياسي علي ضرورة إبداء ضغوط من جانب الحكومة الايرانية ضد الاوروبيين مشيداً بالبيان الصادرعن وزارة الخارجية الايرانية الذي أكد بوضوح علي الطابع التوسعي للولايات المتحدة وقال: يتوجب علينا عدم الرضوخ تحت أية ظرف لأي صنف من المفاوضات الجديدة مع فريق خمسة زائد واحد.
كما شدّد هذا الاستاذ الجامعي أيضاً علي ضرورة تطبيق تام للاتفاق النووي دون قيد أو شرط، وقال انه لايمكن الوثوق كثيرا بالاوروبيين، ورغم هذا فان الخلافات والتوترات بينهم وبين الولايات المتحدة متصاعدة ، وإن فشل الاتفاق النووي سيفقد الاوروبيين سمعتهم، وسيتضح للجميع أن التوقيع الاوروبي ليس إلّا حبراً علي ورق لايحظي بخلفية تطبيقية ولا دور فاعل لهؤلاء علي الصعيد العالمي.
وفي رد له علي سؤال حول أسباب عدم التزام أميركا بالاتفاق النووي قال: إنّ الأمريكيين سواء في أيام اوباما أو ترامب لم يكونوا ملتزمين قط بالاتفاق النووي والفرق بين هاتين الشخصيتين يتمثل في تركيز اوباما علي شركائه الأجانب وتركيز ترامب علي الداخل الأمريكي.
وفي تصريح له حول دور اللوبي الصهيوني في عرقلة الاتفاق النووي إعتبر هذا اللوبي تياراً رئيساً ذا تأثير في موضوع كهذا ناهيك عن روح العدائية والحقد الكامنان في نفسية الولايات المتحدة ضد ايران.
انتهي** ع ج**2344



برچسب ها

سياسي

خبير سياسي

محمد مرندي

الاتفاق النووي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مرندي: يجب تطبيق الاتفاق النووي بحذافيره دون قيد أو شرط

معظم المشاهدات

ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجددا وعلي اميركا تنفيذ تعهداتها كايران

ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجددا وعلي اميركا تنفيذ تعهداتها كايران

عراقجی: ایران استطاعت فرض العزلة علي امیركا بشان الاتفاق النووی

عراقجی: ایران استطاعت فرض العزلة علي امیركا بشان الاتفاق النووی

إنطلاق مؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران بمشاركة 44 دولة

إنطلاق مؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران بمشاركة 44 دولة

ظریف: شخص یتولی زمام الاُمور فی الولایات المتحدة، یخاطب جمیع الشعوب بالفاظ بذیئة ومرفوضة

ظریف: شخص یتولی زمام الاُمور فی الولایات المتحدة، یخاطب جمیع الشعوب بالفاظ بذیئة ومرفوضة

الخارجية الايرانية: لن تُقدم ايران علي أية خطوة خارجة عن نطاق التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي

الخارجية الايرانية: لن تُقدم ايران علي أية خطوة خارجة عن نطاق التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي

أحدث الأخبار

برلماني روسي: اختلاف امريكا واوربا حول الاتفاق النووي سيخلق ازمة بينهما

برلماني روسي: اختلاف امريكا واوربا حول الاتفاق النووي سيخلق ازمة بينهما

اشتباكات مسلحة مع مهربي المخدرات علي الحدود في شرق محافظة خراسان الرضوية

اشتباكات مسلحة مع مهربي المخدرات علي الحدود في شرق محافظة خراسان الرضوية

حركة حماس: محمد حمدان هو عضو في الحركة ونحمّل اسرائيل مسؤولية استهدافه

حركة حماس: محمد حمدان هو عضو في الحركة ونحمّل اسرائيل مسؤولية استهدافه

دراسة 55 قراراً في اللجان التخصصية لمؤتمر إتحاد برلمانات منظمة التعاون الاسلامي

أميرعبد اللهيان:

دراسة 55 قراراً في اللجان التخصصية لمؤتمر إتحاد برلمانات منظمة التعاون الاسلامي

إصابة الفلسطيني محمد حمدان بانفجار سيارته في صيدا جنوب لبنان

إصابة الفلسطيني محمد حمدان بانفجار سيارته في صيدا جنوب لبنان

موضوعات مرتبط