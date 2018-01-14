مرندي: يجب تطبيق الاتفاق النووي بحذافيره دون قيد أو شرط

وأضاف محمد مرندي رداً علي سؤال حول تجميد الحظر مرة اخري من جانب أميركا قائلاً: من الواضح أنّ ترامب لم يكن ينوي الخروج من الاتفاق النووي لكنه بتوسيعه رقعة الحظر سعي إلي تفريغ محتوي هذا الاتفاق. إنه يحاول بهذه الطريقة إلزامنا بالاتفاق النووي والضغط علينا من كل جهة وهذه محاسبة خاطئة. فلو خرجنا نحن من الاتفاق سيتضرر الأمريكيون أكثر مما لحق بهم الآن.

وشدّد هذا الخبير السياسي علي ضرورة إبداء ضغوط من جانب الحكومة الايرانية ضد الاوروبيين مشيداً بالبيان الصادرعن وزارة الخارجية الايرانية الذي أكد بوضوح علي الطابع التوسعي للولايات المتحدة وقال: يتوجب علينا عدم الرضوخ تحت أية ظرف لأي صنف من المفاوضات الجديدة مع فريق خمسة زائد واحد.

كما شدّد هذا الاستاذ الجامعي أيضاً علي ضرورة تطبيق تام للاتفاق النووي دون قيد أو شرط، وقال انه لايمكن الوثوق كثيرا بالاوروبيين، ورغم هذا فان الخلافات والتوترات بينهم وبين الولايات المتحدة متصاعدة ، وإن فشل الاتفاق النووي سيفقد الاوروبيين سمعتهم، وسيتضح للجميع أن التوقيع الاوروبي ليس إلّا حبراً علي ورق لايحظي بخلفية تطبيقية ولا دور فاعل لهؤلاء علي الصعيد العالمي.

وفي رد له علي سؤال حول أسباب عدم التزام أميركا بالاتفاق النووي قال: إنّ الأمريكيين سواء في أيام اوباما أو ترامب لم يكونوا ملتزمين قط بالاتفاق النووي والفرق بين هاتين الشخصيتين يتمثل في تركيز اوباما علي شركائه الأجانب وتركيز ترامب علي الداخل الأمريكي.

وفي تصريح له حول دور اللوبي الصهيوني في عرقلة الاتفاق النووي إعتبر هذا اللوبي تياراً رئيساً ذا تأثير في موضوع كهذا ناهيك عن روح العدائية والحقد الكامنان في نفسية الولايات المتحدة ضد ايران.

انتهي** ع ج**2344

