مسؤول صيني:عمليات انقاذ البحاره في ناقلة النفط الايرانية متواصلة

وخلال الاجتماع الخاص للجنة الطوارئ الصينية الذي حضره الممثل الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بمتابعة الحادث علي ربيعي، اضاف « شيه تشون وي» اليوم الاحد ان فريق الانقاذ الصيني بدأ عمليات البحث و الانقاذ منذ الساعات الاولي من وقوع الحادث.

وتابع بالقول ان الدراسات التي قام بها فريق من الخبراء الصينيين الاخصائيين توكد مقتل جميع البحاره الايرانيين الذين كانوا علي متن ناقلة النفط بسبب شدة الانفجار و رغم ذلك عمليات البحث مستمرة.

من جانبه اكد ربيعي خلال هذا الاجتماع علي ضرورة حسم هذا الحادث و تحديد مصير البحاره الايرانيين داعيا الصينيين الي عدم ادخار أي جهد للسيطرة علي النار الملتهبة في الناقلة.

يذكر أن ناقلة النفط الايرانية تحمل مليون برميل من مكثفات الغاز ويتكون طاقمها من 32 شخصا قد ارتطمت عند توجهها لافراغ شحنتها في كوريا الجنوبية، بسفينة شحن صينية في الساحل الشرقي لبحر الصين مساء السبت الماضي، وتعرضت لحريق ضخم ، وتتواصل اعمال الاطفاء والبحث عن ناجين.

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