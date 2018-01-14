مسؤول صيني:عمليات انقاذ البحاره في ناقلة النفط الايرانية متواصلة

بكين/14كانون الثاني/يناير/ارنا- أكد قائد عمليات الانقاذ الصيني لطاقم ناقلة النفط الايرانية «سانتشي»، ان عمليات اطفاء الحريق في الناقلة مازالت مستمرة رغم توقعاتنا المؤكدة حول مصرع جميع البحاره الايرانيين في الساعات الاولي من وقوع الحادث بسبب شدة الانفجار و انتشار الغازات السامة في الناقلة.

وخلال الاجتماع الخاص للجنة الطوارئ الصينية الذي حضره الممثل الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بمتابعة الحادث علي ربيعي، اضاف « شيه تشون وي» اليوم الاحد ان فريق الانقاذ الصيني بدأ عمليات البحث و الانقاذ منذ الساعات الاولي من وقوع الحادث.
وتابع بالقول ان الدراسات التي قام بها فريق من الخبراء الصينيين الاخصائيين توكد مقتل جميع البحاره الايرانيين الذين كانوا علي متن ناقلة النفط بسبب شدة الانفجار و رغم ذلك عمليات البحث مستمرة.
من جانبه اكد ربيعي خلال هذا الاجتماع علي ضرورة حسم هذا الحادث و تحديد مصير البحاره الايرانيين داعيا الصينيين الي عدم ادخار أي جهد للسيطرة علي النار الملتهبة في الناقلة.
يذكر أن ناقلة النفط الايرانية تحمل مليون برميل من مكثفات الغاز ويتكون طاقمها من 32 شخصا قد ارتطمت عند توجهها لافراغ شحنتها في كوريا الجنوبية، بسفينة شحن صينية في الساحل الشرقي لبحر الصين مساء السبت الماضي، وتعرضت لحريق ضخم ، وتتواصل اعمال الاطفاء والبحث عن ناجين.
انتهي**1110**2344



برچسب ها

اجتماعي

ناقلة النفط

عمليات الانقاذ

الصين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول صيني:عمليات انقاذ البحاره في ناقلة النفط الايرانية متواصلة

معظم المشاهدات

ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجددا وعلي اميركا تنفيذ تعهداتها كايران

ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجددا وعلي اميركا تنفيذ تعهداتها كايران

عراقجی: ایران استطاعت فرض العزلة علي امیركا بشان الاتفاق النووی

عراقجی: ایران استطاعت فرض العزلة علي امیركا بشان الاتفاق النووی

إنطلاق مؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران بمشاركة 44 دولة

إنطلاق مؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران بمشاركة 44 دولة

ظریف: شخص یتولی زمام الاُمور فی الولایات المتحدة، یخاطب جمیع الشعوب بالفاظ بذیئة ومرفوضة

ظریف: شخص یتولی زمام الاُمور فی الولایات المتحدة، یخاطب جمیع الشعوب بالفاظ بذیئة ومرفوضة

الخارجية الايرانية: لن تُقدم ايران علي أية خطوة خارجة عن نطاق التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي

الخارجية الايرانية: لن تُقدم ايران علي أية خطوة خارجة عن نطاق التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي

أحدث الأخبار

برلماني روسي: اختلاف امريكا واوربا حول الاتفاق النووي سيخلق ازمة بينهما

برلماني روسي: اختلاف امريكا واوربا حول الاتفاق النووي سيخلق ازمة بينهما

اشتباكات مسلحة مع مهربي المخدرات علي الحدود في شرق محافظة خراسان الرضوية

اشتباكات مسلحة مع مهربي المخدرات علي الحدود في شرق محافظة خراسان الرضوية

حركة حماس: محمد حمدان هو عضو في الحركة ونحمّل اسرائيل مسؤولية استهدافه

حركة حماس: محمد حمدان هو عضو في الحركة ونحمّل اسرائيل مسؤولية استهدافه

دراسة 55 قراراً في اللجان التخصصية لمؤتمر إتحاد برلمانات منظمة التعاون الاسلامي

أميرعبد اللهيان:

دراسة 55 قراراً في اللجان التخصصية لمؤتمر إتحاد برلمانات منظمة التعاون الاسلامي

إصابة الفلسطيني محمد حمدان بانفجار سيارته في صيدا جنوب لبنان

إصابة الفلسطيني محمد حمدان بانفجار سيارته في صيدا جنوب لبنان

موضوعات مرتبط