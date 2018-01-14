طائرات الاحتلال الصهيوني تشن غارة علي هدف فلسطيني شرق رفح

بيروت/14 كانون الثاني/يناير/ارنا-قصفت الطائرات الحربية الصهيونية مساء السبت هدفا يعتقد أنه نفق للمقاومة قرب معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وجاء الاستهداف عقب إعلان جيش الاحتلال عن إغلاق معبر كرم أبو سالم يوم غدٍ الأحد وحتي إشعار آخر لدواعٍ وصفها الاحتلال بالامنية.
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طائرات الاحتلال الصهيوني تشن غارة علي هدف فلسطيني شرق رفح

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