طائرات الاحتلال الصهيوني تشن غارة علي هدف فلسطيني شرق رفح

وجاء الاستهداف عقب إعلان جيش الاحتلال عن إغلاق معبر كرم أبو سالم يوم غدٍ الأحد وحتي إشعار آخر لدواعٍ وصفها الاحتلال بالامنية.

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