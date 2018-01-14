طائرات الاحتلال الصهيوني تشن غارة علي هدف فلسطيني شرق رفح

بيروت/14 كانون الثاني/يناير/ارنا-قصفت الطائرات الحربية الصهيونية مساء السبت هدفا يعتقد أنه نفق للمقاومة قرب معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وجاء الاستهداف عقب إعلان جيش الاحتلال عن إغلاق معبر كرم أبو سالم يوم غدٍ الأحد وحتي إشعار آخر لدواعٍ وصفها الاحتلال بالامنية.انتهي**2054 ** 2342
سياسي
رفح
فلسطين
التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین
بالای صفحه
وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) البرید الالکترونی : irna@irna.ir
© جمیع حقوق هذا الموقع محفوظة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.