فی تصریح لـ 'ارنا'... قیادی فی 'الجهاد الإسلامی':

اجتماع مركزی 'منظمة التحریر' الفلسطینیة محكوم بسقف اتفاق 'أوسلو' وملحقاته

غزة/14 كانون الثانی/ینایر/إرنا-أكد عضو المكتب السیاسی لحركة 'الجهاد الإسلامی' فی فلسطین المحتلة د. محمد الهندی أن الحركه لا تعول علي مخرجات اجتماع المجلس المركزی لـ'منظمة التحریر' والذی ستنطلق أعماله یومی الـ(14) و (15) من كانون الثانی/ینایر الجاری فی مدینة رام الله المحتلة.

وفی حدیث لمراسل وكالة الجمهوریة الإسلامیة للأنباء 'إرنا'، قال 'الهندی'، :'تبعاً للمعطیات الراهنة، واضح تماماً أن الاجتماع لن یتجاوز السقف السیاسی الذی یحكم السلطة الفلسطینیة ، وبالتالی فلا طائل مما سیتمخض عنه لأنه لن یخرج عن النسق العام الحاصل الیوم علي المستوي الرسمی'.
وأضاف القیادی فی 'الجهاد الإسلامی'، 'من واقع التجارب السابقة، نحن لا نتوقع الكثیر من هكذا اجتماعات كونها محكومة سلفاً بسقف اتفاق أوسلو للتسویة ، وهو سقف لا یلبی الحقوق الثابتة ، والمشروعة للشعب الفلسطینی الذی یناضل من أجل حریته وعودته منذ عقود'.
وتابع 'الهندی' القول، :'قیادة السلطة المتنفذة للأسف لم ترتق إلي حجم التحدیات التی تعصف بالقضیة الفلسطینیة، ولم نلمس أی جدیة لجهة ترجمة مواقفها الأخیرة التی أعقبت القرارات الأمریكیة العدائیة بحق القدس المحتلة ، وهویتها (..) سمعنا الكثیر من التهدیدات ، لكن لم یصار بعد إلي ترجمة أی منها ، لا سیما ما یتصل بسحب الاعتراف بالكیان الصهیونی الغاصب، أو حتي الإعلان عن مغادرة مربع المفاوضات العبثیة إلي غیر رجعة'.
وعن أسباب مقاطعة 'الجهاد الإسلامی' لاجتماع المجلس المركزی، قال :'بالنسبة لنا اعتذرنا عن المشاركة لاعتبارات جوهریة، أولها : أن هذا الاجتماع سیعقد تحت ضغوط المحتل الصهیونی الذی یحكم سیطرته علي الضفة الغربیة، وهو أمر یسلب المجتمعین القدرة علي اتخاذ قرارات حاسمة، ومن بین الأسباب كذلك، هو عدم دعوة الإطار القیادی المؤقت للمنظمة ، والذی یضم الأمناء العامین لمختلف القوي والفصائل الفاعلة علي الساحة الفلسطینیة'.
جدیر بالذكر أن حركة 'الجهاد الإسلامی' أبلغت رسمیاً رئیس المجلس الوطنی الفلسطینی سلیم الزعنون بعدم مشاركتها فی الاجتماع المنتظر، وبحسب تصریح لمسؤول المكتب الإعلامی للحركة فقد تضمنت رسالة الاعتذار المكتوبة التی نُقلت لـ'الزعنون' الأسباب وراء هذا القرار.
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