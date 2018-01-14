رئيس منظمة التراث الثقافي الايراني يزور هولندا واسبانيا

طهران / 14 كانون الثاني / يناير /ارنا-
سيقوم مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية علي اصغر مؤنسان، بزيارة الي هولندا واسبانيا بهدف الاجتماع بالناشطين في مجال السياحة والاستثمارات الاقتصادية.

وافاد الموقع الالكتروني للحكومة الايرانية بان مساعد رئيس الجمهورية سيحضر خلال زيارته الي هولندا المعرض السياحي في اوترخت ويلتقي رئيسي بلديتي اوترخت ولايندرف للبحث في سبل التعاون المشترك في المجال السياحي وكذلك الاجتماع بالمستثمرين الهولنديين للاستثمار في البنية التحتية السياحية الايرانية.
كما سيلتقي مؤنسان خلال هذه الزيارة رئيس معرض اوترخت للبحث وتبادل وجهات النظر حول سبل تبادل خبرات المعارض في المجال السياحي.
ومن البرامج الاخري لزيارة مساعد رئيس الجمهورية الي هولندا؛ اللقاء مع مندوبي الشركات السياحية واصحاب الفنادق في مدينة لايدن.
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اقتصاد

مساعد رئيس الجمهورية

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سياحة واستثمارات

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رئيس منظمة التراث الثقافي الايراني يزور هولندا واسبانيا

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