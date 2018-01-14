عراقجی: ایران استطاعت فرض العزلة علي امیركا بشان الاتفاق النووی

وفی تصریح ادلي به للقناة الاولي فی التلفزیون الایرانی مساء السبت قال عراقجی، اننا نواجه منذ اكثر من عام محاولات ترامب لتقویض الاتفاق النووی او علي الاقل اجراء تغییرات علیه.

واضاف، لقد بذلت امیركا محاولات لجعل الحلفاء الاوروبیین مواكبین لها والضغط علي ایران للتفاوض من جدید حول الاتفاق النووی وایجاد تغییرات فیه الا انها فشلت فی كل محاولاتها الواحدة تلو الاخري.

واضاف رئیس لجنة متابعة تنفیذ الاتفاق النووی، اننا نخوض مواجهات فی مختلف الجبهات وكان العام الاخیر عام المواجهة الدبلوماسیة حول الاتفاق النووی بیننا وبین ترامب الذی حاول الضغط علینا والدخول فی مفاوضات جدیدة ومعالجة مآخذ الاتفاق النووی حسب زعمه.

وتابع مساعد الخارجیة الایرانیة، لقد قال ترامب مرارا بان الاتفاق النووی هو الاتفاق الاكثر خزیا الذی وقعته امیركا وهو یكرر هذه العبارة الان ایضا وسیقول مستقبلا بان الاتفاق هو اسوا اتفاق لبلاده ولیس فی مصلحتها ولكن فی هذه الحرب الدبلوماسیة استطاعت ایران وبصورة لا سابق لها من ان تفصل الحلفاء الاوروبیین عن امیركا وان تجعل امیركا فی عزلة كاملة حتي ان حلفاء امیركا الاوروبیین لم یوافقوا ترامب الرای حول ایجاد تغییر فی الاتفاق النووی.

واضاف، ان اوروبا اتخذت موقفا واضحا بهذا الصددد واكدت بان الاتفاق النووی انجاز دولی وغیر قابل للتفاوض من جدید ولا بد من الحفاظ علیه وقالت ایضا بانه لو قمنا بتقویض هذا الاتفاق فلا احد یثق بنا بعد الان.

واشار عراقجی الي ان ترامب تحدث بحدة ضد ایران واحال الاتفاق النووی الي الكونغرس فی اكتوبر الماضی الا ان موغرینی وقبل ان یتحدث روحانی، ردت علي ادعاءات ترامب وبصفتها المفوضة العلیا للاتحاد الاوروبی دافعت بكل حزم عن الاتفاق النووی.

واعتبر اجتماع مجلس الامن حول احداث الشغب الاخیرة فی ایران والذی ارادته امیركا ان یخرج بالتندید بایران قد تحول الي تایید لایران والاتفاق النووی مما فرض المزید من العزلة علي امیركا.

واعتبر ان من الخطأ التصور بان دفاع الاتحاد الاوروبی عن الاتفاق النووی هو من اجل المصالح الاقتصادیة، لافتا الي ان اجمالی حجم التجارة الاوروبیة مع ایران والذی ازداد بعد الاتفاق النووی لا یتجاوز الان 20 ملیار دولار فیما اجمالی حجم التجارة الاوروبیة مع امیركا یفوق 600 ملیار دولار.

واعتبر ان اسباب دعم الاتحاد الاوروبی للاتفاق النووی تعود لعدة امور وهی؛ اولا ان الاتحاد عمل كمنسق للاتفاق وثانیا ان الحفاظ علي الاتفاق یعنی الحفاظ علي مصداقیة اوروبا والغرب والثالث هو ان اهمیة الاتفاق النووی للاتحاد الاوروبی تعد اهمیة امنیة، واضاف، الاوروبیون یرون بان الشرق الاوسط من دون الاتفاق النووی سوف لن یكون اكثر امنا.

واوضح عراقجی انه حینما راي الامیركیون انهم لا یمكنهم تقویض الاتفاق النووی واعادة الحظر سعوا لخلق اجواء سلبیة للحیلولة دون الاستثمارات طویلة الامد والتعاون الاقتصادی بعید المدي وتخویف الشركات الاقتصادیة وبث القلق لدیها لثنیها عن التعامل مع ایران واضاف، لقد نجحوا فی ذلك الي حد كبیر ولكن رغم ذلك كانت هنالك استثمارات بعیدة الامد من شركات اوروبیة كبري مع ایران، اذ ان توتال وقعت عقدا مع ایران باكثر من 5 ملیارات دولار ووقعنا ایضا عقودا مع بیجو وایرباص وآی تی آر وقبل یومین تم توقیع خط ائتمان بقیمة 5 ملیارات دولار مع ایطالیا، فكل هذه الامور تحققت لكنها لم تكن بمستوي توقعاتنا بسبب الاجواء السلبیة التی اختلقها الامیركیون.

انتهي ** 2342

