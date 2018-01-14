لاريجاني : حل مشاكل العالم الاسلامي يكمن في اتحاد الدول الاسلامية فقط

ولفت لاريجاني اليوم السبت خلال اللقاء مع نائب رئيس البرلمان في بوركينافاسو 'سالفيو تيمورة'، لفت الي ان مؤتمر اتحاد البرلمات الاسلامية الدولي (في طهران)، يشكل فرصة مناسبة لتحقيق الرؤي المشتركة في سياق مواجهة المعضلات الراهنة.

وتطرق رئيس مجلس الشوري الاسلامي الي ممارسات امريكا المتهورة، بما فيها نقل السفارة الامريكية الي القدس الشريف؛ مؤكدا انها تندرج ضمن القرارات التي تحمل نزعة عنصرية.

وفيما شدد علي دور مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية في مجال تعزيز العلاقات بين دول العالم الاسلامي؛ اكد لاريجاني استعداد ايران لرفع مستوي العلاقات مع بوركينافاسو؛ منوها الي دور مجموعات الصداقة البرلمانية لدي البلدين في هذا الخصوص.

من جانبه، قال مساعد رئيس مجلس النواب في بوركينافاسو خلال اللقاء مع لاريجاني ان بلاده تحرص علي ترسيخ تعاون شامل، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ معربا عن امله في تحقيق هذه الاهداف خلال زيارته الحالية لطهران.

ولفت تيمورة الي محادثاته مع السفير الايراني في بوركينافاسو التي سبقت زيارته الحالية لطهران، حول اعادة افتتاح سفارة بلاده في ايران؛ متطلعا الي زيارة وفد من بوركينافاسو للجمهورية الاسلامية بهذا الصدد.

بدوره، وصف تيمورة قرار نقل السفارة الامريكية الي القدس بانه يندرج ضمن الاجراءات الخطيرة من جانب امريكا؛ مؤكدا دعم بلاده لمواقف ايران من امريكا و'اسرائيل'.

ودعا نائب رئيس البرلمان في بوركينافاسو الي تنمية العلاقات التجارية مع ايران؛ كما قدم دعوة الي لاريجاني لزيارة بلاده بهدف تطوير اواصر التعاون المشترك بين الجانبين.

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