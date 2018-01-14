لاریجانی : یجب اتخاد مواقف حاسمة لمواجهة جشع المستعمرین

جاءت تصریحات رئیس مجلس الشوري الاسلامی هذه، عصر الیوم السبت، خلال اللقاء مع نظیره الاندونیسی 'فدلی زون'.

واضاف لاریجانی ان مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الاسلامیة مطالب (الیوم) بمزید من الفاعلیة لدعم المسلمین؛ متطلعا الي اتخاذ مواقف اكثر حسما خلال الاجتماع الحالی (بطهران) دفاعا عن حقوق المسلمین.

واردف قائلا، ان الدول الاسلامیة تمتلك طاقات وموارد بشریة كبیرة بما یستدعی الاستفادة منها لتحقیق الاهداف المنشودة، والتقریب بین مواقف هذه الدول من بعضها الاخر، وتناقل الآراء فیما بینها وصولا الي حلول جدیدة لتعزیز العلاقات الاسلامیة وحل مشاكل العالم الاسلامی وتعزیز العلاقات التجاریة بین هذه البلدان.

وفی جانب اخر من تصریحاته خلال اللقاء الیوم، اشار لاریجانی الي القضیة الفلسطینیة وسائر المسلمین المعرضین للحروب، مصرحا ان ممارسات امریكا الشیطانیة المحرضة للحروب باتت متنامیة وللاسف تشكل احدي المعضلات فی هذه المرحلة؛ الامر الذی یستدعی مزیدا من المواقف الحاسمة بهدف التصدی لجشع الدول الاستعماریة.

وتطرق رئیس مجلس الشوري الاسلامی الي ظاهرة الارهاب لكونها من المعضلات الاخري فی العالم الاسلامی، قائلا ان توسع نطاق الارهاب تحول الي مشكلة عصیبة؛ وان ما یدعو للاسف هو تصرف الدول القویة التی لا تسمح بالقضاء علي هذه الجماعات الارهابیة لتتمكن من استعادة نشاطاتها فی اماكن جدیدة.

وفی الختام اعرب رئیس مجلس الشوري الاسلامی عن تقدیره لموقف الحكومة الاندونیسیة ازاء المسلمین فی میانمار.

الي ذلك قال رئیس البرلمان الاندونیسی خلال اللقاء مع نظیره الایرانی، 'نحن نقترح علي الدول الاسلامیة ان تقطع علاقاتها السیاسیة والاقتصادیة مع اسرائیل'؛ معربا عن امله بان یتمكن مؤتمر التعاون الاسلامی من تلبیة القضایا التی تتعرض لها الدول الاسلامیة.

واشار 'فدلی زون' الي الظروف المؤسفة للمسلمین المشردین من میانمار؛ معربا عن امله بان یتناول مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامیة (فی طهران) هذه القضیة لكون هؤلاء المسلمون فی امس الحاجة الي المساعدات.

وحول القضیة الفلسطینیة، لفت المسؤول الاندونیسی الي ان بلاده شهدت مسیرات احتجاجیة واسعة شارك فیها نحو ملیونی شخص فی هذا البلد دفاعا عن القدس بوصفها عاصمة الفلسطینیین؛ مؤكدین علي مواصلة موقفهم المساند هذا.

ودعا رئیس البرلمان الاندونیسی نظیره الایرانی علی لاریجانی لحضور اعمال المؤتمر الدولی الذی ستستضیفه بلاده لاحقا.

یذكر ان اجتماع لجنة الخبراء الخاص بمؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامیة فی نسخته الثالثة عشر، بدأ اعماله منذ الیوم السبت فی طهران وبمشاركة ممثلین عن 44 دولة فی انحاء العالم.

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