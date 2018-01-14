السودان يدعو الحكومات الاسلامية لعزل الكيان الاسرائيلي

طهران/13كانون الثاني/يناير- ارنا- انتقدت نائبة رئيس البرلمان السوداني عايشة محمد احمد صالح اداء بعض الدول الاسلامية في اقامة العلاقات مع الكيان الاسرائيلي وقالت ان علي الحكومات الاسلامية ان لاتتعامل مع هذا الكيان الاسرائيلي ويجب ان تجعله معزولا.

واكدت عايشه محمد احمد صالح اليوم السبت علي هامش الاجتماع ال31 للجنة التنفيذية لاتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ان الدول العربية لاتقبل اطلاقا بان تصبح مدينة القدس الشريف كعاصمة للاحتلال الاسرائيلي مضيفة ان البرلمان السوداني يعارض قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في اعتبار هذه المدينة عاصمة للاحتلال.
وشددت علي ان القدس الشريف هي للمسلمين وان الصهاينة لن يستطيعوا السيطرة عليها وان يعتبرونها ملكا لنفسهم.
واكدت صالح علي ضرورة تعزيز الوحدة بين الدول الاسلامية خلال هذه الفترة الحساسة وقالت ان الدول الاسلامية يمكن ابعاد الاخطار عن العالم الاسلامي فقط عن طريق تحسين علاقاتها وتعزيز وحدتها وان تتصدي للقرارات التي تعرضها للخطر.
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السودان يدعو الحكومات الاسلامية لعزل الكيان الاسرائيلي

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