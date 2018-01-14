رئيس البرلمان الاندونيسي: اسرائيل لم تلتزم بنتائج مفاوضات التسويه

طهران/13كانون الثاني/يناير- قال رئيس البرلمان الاندونيسي فضلي زون ان اسرائيل لم تلتزم بنتائج مفاوضات التسوية ابدا وارادت شيئا اكثر منها دوما.

وقال فضلي زون اليوم السبت علي هامش الاجتماع ال31 للجنة التنفيذية لاتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ان القدس الشريف كانت دوما جزءا من ارض فلسطين حيث احتلتها اسرائيل، الامر الذي ادي الي تشريد العديد من الفلسطينيين من ارضهم.
واشار الي فشل مفاوضات التسوية وقال ان اسرائيل لم تلتزم بنتائج مفاوضات التسوية ابدا وارادت شيئا اكثر منها دوما.
واعتبر قرار الرئيس الاميركي في نقل سفارة بلاده الي القدس المحتلة بانه كان قرارا مثيرا للتوتر في المنطقة وقال ان اندونيسا لن تعترف باسرائيل ابدا ولن تدعم قرار واشنطن.
وصرح ان الحكومة والبرلمان الاندونيسيين يعتبران التفاوض مع الكيان الاسرائيلي عديم الجدوي ويعتقدان بان الشعب الفلسطيني يجب ان يقرر مصير مستقبله بنفسه مضيفا ان القدس لن تصبح عاصمة لاسرائيل ابدا.
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القدس

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رئيس البرلمان الاندونيسي: اسرائيل لم تلتزم بنتائج مفاوضات التسويه

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