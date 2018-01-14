بروجردي: إيران تطالب بإجراء استفتاء في فلسطين المحتلة بمشاركة الفلسطينيين والمسيحيين واليهود

وفي تصريح له اليوم السبت علي هامش الإجتماع الثامن للجنة فلسطين الدائمة التابعة لإتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قال بروجردي إن أطروحة إيران بشأن القضية الفلسطينية هي أطروحة ديمقراطية وتتناسب مع القوانين الدولية وتقوم علي أساس تقرير المصير بالنسبة لسكان فلسطين الأصليين وإقامة إستفتاء في فلسطين المحتلة بمشاركة الفلسطينيين والمسيحيين واليهود.

وأعرب عن أمله بأن تحظي الأطروحة قريباً بتوافق الدول الإسلامية والعربية وإن تدرج في جدول أعمال المؤتمرات والمنظمات المعنية.

وأشار إلي أن الموقف القوي للعالم الإسلامي أنتهي برفض الأمم المتحدة لنقل السفارة الأمريكية إلي القدس لافتاً إلي هذا الأمر أسهم في ظهور مواقف إيجابية من الدول الأخري في الأمم المتحدة والجمعية العمومية تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار إلي إنه وعلي الرغم من المؤامرة الأمريكية الصهيونية في المنطقة وخاصة في سوريا والعراق لإبعاد القضية الفلسطينية إلا أن مقاومة دول المنطقة وإستقامة القوي الشعبية في سوريا والعراق أعادت القضية الفلسطينية إلي الصدارة مرة أخري.

وقال بروجردي إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لا يريدان الإستقرار والأمن للمنطقة ومن هنا فهما يعتبران إن هزيمة داعش والمجموعات التكفيرية في العراق وسوريا لا تصب في مصلحتهما.

وأشار إلي ان الولايات المتحدة ومن أجل التعويض عن هزيمة داعش في المنطقة تتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتثير الإضطرابات والفوضي فيها وتتهم الدول الإسلامية مثل باكستان برعاية ودعم الإرهاب.

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