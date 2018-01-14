نقل السفارة الامریكیة الي القدس انتهاك لحقوق المسلمین

واضاف حیدرا فی تصریح له الیوم السبت علي هامش الاجتماع التاسع والثلاثین للجنة اتحاد برلمانات منظمة التعاون الاسلامی بطهران، قائلا ان قرار تغییر مقر السفارة الامریكیة الي القدس یشكل احد الاجراءات التدخلیة من جانب امریكا فی شؤون المسلمین؛ مشددا علي انه لا یتفق احد مع هذا القرار.

وفی معرض الاشارة الي دور مؤتمر اتحاد البرلمان الاسلامیة لنسخته الثالثة عشرة، قال البرلمانی المالی انه فی ظل الظروف الراهنة حیث ان امریكا تسمح لنفسها ان تحدد مصیر بلدان المنطقة، فإنه من الضروری ان یعزز المسلمون وحدتهم وان یتمسّكوا بمحور الاسلام وان یتوخّوا الفرقة والخلافات.

واعرب حیدرا عن اسفه لمواقف بعض الدول الاسلامیة المنحازة الي 'اسرائیل' واقامة العلاقات مع هذا الكیان؛ مؤكدا رفضه لهذه السیاسات التی تتیح لبعض الدول مثل امریكا والكیان الصهیونی بان تستغل الفرصة ضد المسلمین.

انتهي ** ح ع

