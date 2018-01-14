لاريجاني: سياسة إيران مبنية علي تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية

وخلال إستقباله نائب رئيس البرلمان في ساحل العاج 'بريوات اولا' اليوم السبت اشار لاريجاني إلي عقد إجتماع البرلمانات الإسلامية في طهران وقال: نظراً للمشاكل التي تعاني منها الدول الإسلامية فإن من الضروري أن يتخذ هذا المؤتمر موقفاً قاطعاً وشفافاً تجاه قضايا مثل الإرهاب، وفلسطين، وميانمار.

وأعتبر إن المؤتمر يمثل فرصة لتتمكن الدول المشاركة من البحث في العلاقات الثنائية مشيراً إلي أن جمعية الصداقة بين إيران وساحل العاج يمكن أن تلعب دوراً مهماً في هذا المجال.

من جانبه قال نائب رئيس البرلمان في ساحل العاج 'بريوات اولا' إنه يحمل تحيات رئيس البرلمان في ساحل العاج إلي لاريجاني مؤكداً دعم بلاده لمواقف إيران في مؤتمر البرلمانات الإسلامية.

وأشار إلي إن بعض الدول سعت خلال الأسابيع القليلة الماضية إلي إستغلال أعمال الشغب في إيران لشن حملة دعائية ضد الجمهورية الإسلامية لكنها لم تنجح مؤكداً دعم بلاده للحكومة والشعب في إيران.

هذا وسلم 'بريوات اولا' لاريجاني رسالة من رئيس البرلمان في ساحل العاج تدعوه لزيارة بلاده.

هذا وقد أعلن في وقت سابق من هذا اليوم عن وصول رئيس و11 نائب رئيس لبرلمانات الدول الإسلامية إلي طهران لحضور المؤتمر الثالث عشر لبرلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي.

وافاد تقرير لإرنا بوصول رئيس البرلمان الأندونيسي ونواب برلمانات الأردن والمغرب والجزائر والسودان ومالي والنيجر وساحل العاج وتشاد وموريتانيا وغامبيا إلي طهران للمشاركة في المؤتمر.

وقد بدأ وصول الوفود البرلمانية منذ الـ 10 يناير الجاري ويستمر حتي الـ 25 منه.

وقد صرح عضو إتحاد البرلمانات الإسلامي عبد الرضا عزيز بهذا الخصوص قائلاً: إن إجتماع خبراء المؤتمر الدولي للبرلمانات الإسلامية عقد اليوم في طهران بمشاركة برلمانيين من 44 دولة.

واضاف لقد تم دعوة 54 بلداً عضواً في منظمة التعاون الإسلامي للمشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامي إلا أن 44 بلداً أعلن استعداده للمشاركة.

واضاف: من المقرر أن يشارك في المؤتمر 16 رئيساً للبرلمان و13 مساعد رئيس فيما سيشارك الباقي علي مستوي رؤساء جمعيات الصداقة البرلمانية.

يذكر إن المؤتمر الدولي الثالث عشر لبرلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يعقد الثلاثاء والأربعاء القادمين 16 – 17 يناير الجاري في طهران.

انتهي ** ا ح ** 1837

