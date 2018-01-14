روحانی: ینبغی تسخیر كل الإمكانیات للإلمام بأوضاع الطاقم الإیرانی فی ناقلة النفط المنكوبة

وخلال إتصال هاتفی بوزیر العمل والشؤون الإجتماعیة علی ربیعی الیوم السبت اطلع الرئیس روحانی علي تقریر حول آخر مستجدات حادث السفینة المنكوبة مشدداً علي ضرورة بذل وزارة الخارجیة المزید من الجهود والمحادثات مع دول المنطقة ومنها الصین للوصول أسرع إلي طاقم السفینة.

وطالب روحانی وزیر العمل بإرسال تقاریر مستمرة عن أحدث الأوضاع هناك والتأكد من وصول الفرق الإیرانیة والصینیة إلي داخل ناقلة النفط لإجراء التدابیر اللازمة.

هذا وقدم وزیر العمل والشؤون الإجتماعیة علی ربیعی تقریراً عن أحدث الأنباء المتعلقة بناقلة النفط المنكوبة والإجتماع الذی عقدته اللجنة الإستثنائیة المتعلقة بمتابعة الحادث فی شنغهای الصینیة حیث طالب الفریق الإیرانی من نظیره الصینی الإستفادة من كامل الإمكانیات من أجل إنقاذ البحارة الإیرانیین.

وكان الرئیس روحانی أعلن فی الیوم الأول من وقوع الحادث عن تشكیل لجنة خاصة تحت إشراف وزارة النفط والخارجیة والنقل لمتابعة الحادث.

یذكر أن ناقلة النفط الایرانیة تحمل ملیون برمیل من مكثفات الغاز ویتكون طاقمها من 32 شخصا قد ارتطمت عند توجهها لافراغ شحنتها فی كوریا الجنوبیة، بسفینة شحن صینیة فی الساحل الشرقی لبحر الصین مساء السبت الماضی، وتعرضت لحریق ضخم ، بحیث تتواصل لغایة الان اعمال الاطفاء والبحث عن ناجین.

یشار الی أنه تم اجلاء جمیع بحارة سفینة الشحن الصینیة، ومن جهة ثانیة یستمر البحث عن طاقم الناقلة الذی كان یضم 30 ایرانیا وبنغالیین، فیما تم العثور علی ثلاث جثث حتی الان.

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