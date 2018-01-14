إيران والعراق يوقعان إتفاقية النقل الجوي

الإتفاقية التي وقعها اليوم السبت عن الجانب العراقي وزير النقل 'كاظم فنجان الحمامي' وعن الجانب الإيراني مساعد وزير الطرق وبناء المدن رئيس مؤسسة الملاحة الجوية 'علي عابد زادة'، تعتبر أرضية قانونية للتعاون بين البلدين علي صعيد النقل كما تسهم في تطوير وزيادة الرحلات الجوية المبرمجة بين الجانبين.

ووفقا لتقرير إرنا فإن عدد الرحلات التي تجريها شركات الطيران الإيرانية إلي مدينتي بغداد والنجف العراقيتين تبلغ أسبوعياً 100 رحلة.

وأشار التقرير إلي أن عدد الزوار الإيرانيين الذين يزورون العراق في مراسيم الأربعين الحسيني يبلغ مليوني زائر وقد تمكنت مؤسسة الملاحة الجوية الإيرانية وشركة السكك الحديدة من تنفيذ برامج مناسبة لهذه الزيارة المليونية.

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