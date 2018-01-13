محلل باكستاني: اسلام آباد تُعير أهمية بالغة لتنمية علاقاتها مع طهران

إسلام اباد/ 13 كانون الثاني/ يناير- إرنا- قال كبير المحللين ومدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الباكستانية، أنّ بلاده تعير أهمية خاصة لتوسيع نطاق العلاقات بينها وبين ايران البلد الجار وعلينا توظيف هذه الفرصة خير توظيف.

وأضاف 'علي سرور نقوي' في تصريح لارنا من إسلام اباد: إننا نعتبر إيران دولة جارة، والبلد الوحيد الذي لدينا معه أقل درجة من إختلاف وجهات النظر دون وجود خلافات رئيسية .
ووصف علي سرور نقوي زيارة الجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني لطهران خطوة مؤثرة ومنعطف في توسيع نطاق العلاقات بين البلدين حيث التقي كبار الشخصيات الايرانية.
كما وصف الأخير الحدود بين ايران وباكستان الأقل توتراً في المنطقة مقدراً إجراءات ومبادرة السفيرالايراني لدي باكستان في توسيع العلاقات بين طهران واسلام آباد وقال: إنّ باكستان تعتبر ايران صديقاً وجاراً طيباً.
وقد انتقد مدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الباكستانية عدم وجود وحدة بين المسلمين، معتبراً الوحدة ضرورة حتمية في الوقت الراهن، معاتباً بعض الدول المسلمة التي ساندت السياسات الامريكية.
وخلال انتقاد وجهه الي ترامب وما صنعه هذا الرجل في المنطقة قال: لايملك ترامب مشروعاً أو استراتيجية محددة ويعمل علي خلق توترات في العالم فحسب.
علماً بأنّ واشنطن هددت اسلام آباد بقطع مساعداتها لها مطلع العام الميلادي الجديد في حين أنها تحملت الكثير من المتاعب جراء الإرهاب.
انتهي** ع ج**2344



برچسب ها

سياسي

باكستان

ايران

تنمية علاقات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

محلل باكستاني: اسلام آباد تُعير أهمية بالغة لتنمية علاقاتها مع طهران

معظم المشاهدات

صالحی: رئیس الجمهوریة اوعز بتنفیذ مشروع محرك الدفع النووی

صالحی: رئیس الجمهوریة اوعز بتنفیذ مشروع محرك الدفع النووی

ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجددا وعلي اميركا تنفيذ تعهداتها كايران

ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجددا وعلي اميركا تنفيذ تعهداتها كايران

ترامب یوافق علي تمدید تجمید الحظر ضد إیران فی إطار الاتفاق النووی

ترامب یوافق علي تمدید تجمید الحظر ضد إیران فی إطار الاتفاق النووی

خطيب الجمعة في طهران : الشعب افشل مخططات الاعداء

خطيب الجمعة في طهران : الشعب افشل مخططات الاعداء

ظریف: شخص یتولی زمام الاُمور فی الولایات المتحدة، یخاطب جمیع الشعوب بالفاظ بذیئة ومرفوضة

ظریف: شخص یتولی زمام الاُمور فی الولایات المتحدة، یخاطب جمیع الشعوب بالفاظ بذیئة ومرفوضة

أحدث الأخبار

ايران تطلب من اليابان وكوريا الجنوبية المشاركة في عمليات اخماد حريق السفينة سانتشي

ايران تطلب من اليابان وكوريا الجنوبية المشاركة في عمليات اخماد حريق السفينة سانتشي

محلل باكستاني: اسلام آباد تُعير أهمية بالغة لتنمية علاقاتها مع طهران

محلل باكستاني: اسلام آباد تُعير أهمية بالغة لتنمية علاقاتها مع طهران

وزير العلوم: يمكن نزع فتيل الحروب والجهل عبر الحوار بين الثقافات

وزير العلوم: يمكن نزع فتيل الحروب والجهل عبر الحوار بين الثقافات

مشاورات وزيري الخارجية الايراني والصيني حول الاتفاق النووي وناقلة النفط الايرانية المنكوبة

في اتصال هاتفي؛

مشاورات وزيري الخارجية الايراني والصيني حول الاتفاق النووي وناقلة النفط الايرانية المنكوبة

العراق دخل مرحلة إعادة الإعمار الاقتصادي والعلاقات السياسية / ضرورة رفع مستوي العلاقات بين طهران وبغداد

سفير إيران لدي بغداد:

العراق دخل مرحلة إعادة الإعمار الاقتصادي والعلاقات السياسية / ضرورة رفع مستوي العلاقات بين طهران وبغداد

موضوعات مرتبط