محلل باكستاني: اسلام آباد تُعير أهمية بالغة لتنمية علاقاتها مع طهران

وأضاف 'علي سرور نقوي' في تصريح لارنا من إسلام اباد: إننا نعتبر إيران دولة جارة، والبلد الوحيد الذي لدينا معه أقل درجة من إختلاف وجهات النظر دون وجود خلافات رئيسية .

ووصف علي سرور نقوي زيارة الجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني لطهران خطوة مؤثرة ومنعطف في توسيع نطاق العلاقات بين البلدين حيث التقي كبار الشخصيات الايرانية.

كما وصف الأخير الحدود بين ايران وباكستان الأقل توتراً في المنطقة مقدراً إجراءات ومبادرة السفيرالايراني لدي باكستان في توسيع العلاقات بين طهران واسلام آباد وقال: إنّ باكستان تعتبر ايران صديقاً وجاراً طيباً.

وقد انتقد مدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الباكستانية عدم وجود وحدة بين المسلمين، معتبراً الوحدة ضرورة حتمية في الوقت الراهن، معاتباً بعض الدول المسلمة التي ساندت السياسات الامريكية.

وخلال انتقاد وجهه الي ترامب وما صنعه هذا الرجل في المنطقة قال: لايملك ترامب مشروعاً أو استراتيجية محددة ويعمل علي خلق توترات في العالم فحسب.

علماً بأنّ واشنطن هددت اسلام آباد بقطع مساعداتها لها مطلع العام الميلادي الجديد في حين أنها تحملت الكثير من المتاعب جراء الإرهاب.

انتهي** ع ج**2344

