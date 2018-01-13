وزير العلوم: يمكن نزع فتيل الحروب والجهل عبر الحوار بين الثقافات

طهران / 13 كانون الأول / يناير – إرنا – قال وزير العلوم والأبحاث والتقنيات، ان الحوار والتناغم الفكري وتوسيع نطاق التعاون بين الثقافات المختلفة سيؤدي إلي إزالة عقبة الجهل والتباعد ونزع فتيل الحروب.

و وصف منصور غلامي اليوم السبت في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح الإجتماع الأول للحوار الثقافي الآسيوي، القارة الآسيوية بأنها ليست أوسع قارة في العالم فحسب بل هي الأقدم حضارياً وثقافياً وعلمياً ومعرفياً، معتبراً التنوع الثقافي وتنوع الاقوام والثقافات فيها يميزها عن باقي القارات.
وقال غلامي: إننا نعيش في قارة تتجلي فيها مشتركات حضارية وتاريخية وثقافية بين شعوبها، تتجلي في فن كتابة الخطوط واللغات والدين والعادات والتقاليد وهي المهد الرئيس للعرفان الذي ذاع صيته عالمياً.
علماً بأنّ هذا الإجتماع يقام باستضافة منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية في طهران اليوم السبت، بمشاركة 70 شخصية ثقافية وعلمية من 20 دولة آسيوية شاركت فيه شخصيات بارزة و وزراء ايرانيين وهم وزير الثقافة والإرشاد الاسلامي و وزير الخارجية و وزير العلوم والابحاث والتقنيات.
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وزير العلوم: يمكن نزع فتيل الحروب والجهل عبر الحوار بين الثقافات

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