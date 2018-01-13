مشاورات وزيري الخارجية الايراني والصيني حول الاتفاق النووي وناقلة النفط الايرانية المنكوبة

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن أسفه، لحادث اصطدام ناقلة النفط الايرانية (سانتشي)، واعلن بان فرق الانقاذ الصينية بذلت جهودا كبيرة لاخماد الحريق وستواصل عمليات الاغاثة والانقاذ.

يذكر أن ناقلة النفط الايرانية كانت تحمل مليون برميل من مكثفات الغاز ويتكون طاقمها من 32 شخصا، وقد ارتطمت عند توجهها لافراغ شحنتها في كوريا الجنوبية، بسفينة شحن صينية في الساحل الشرقي لبحر الصين مساء السبت الماضي، وتعرضت لحريق ضخم ، بحيث تتواصل لغاية الان اعمال الاطفاء والبحث عن ناجين.

يشار الي أنه تم اجلاء جميع بحارة سفينة الشحن الصينية، من جهة ثانية يستمر البحث عن طاقم الناقلة الذي يضم 30 ايرانيا وبنغاليين، فيما تم العثور علي ثلاث جثث حتي الان.

انتهي** 2344

