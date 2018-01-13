في اتصال هاتفي؛

مشاورات وزيري الخارجية الايراني والصيني حول الاتفاق النووي وناقلة النفط الايرانية المنكوبة

طهران/ 13 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - اجري وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف محادثات هاتفية مع نظيره الصيني ' وانغ يي' تناولت موضوع تنفيذ الاتفاق النووي ووضع ناقلة النفط الايرانية المنكوبة.

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن أسفه، لحادث اصطدام ناقلة النفط الايرانية (سانتشي)، واعلن بان فرق الانقاذ الصينية بذلت جهودا كبيرة لاخماد الحريق وستواصل عمليات الاغاثة والانقاذ.
يذكر أن ناقلة النفط الايرانية كانت تحمل مليون برميل من مكثفات الغاز ويتكون طاقمها من 32 شخصا، وقد ارتطمت عند توجهها لافراغ شحنتها في كوريا الجنوبية، بسفينة شحن صينية في الساحل الشرقي لبحر الصين مساء السبت الماضي، وتعرضت لحريق ضخم ، بحيث تتواصل لغاية الان اعمال الاطفاء والبحث عن ناجين.
يشار الي أنه تم اجلاء جميع بحارة سفينة الشحن الصينية، من جهة ثانية يستمر البحث عن طاقم الناقلة الذي يضم 30 ايرانيا وبنغاليين، فيما تم العثور علي ثلاث جثث حتي الان.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

ايران والصين

ظريف

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مشاورات وزيري الخارجية الايراني والصيني حول الاتفاق النووي وناقلة النفط الايرانية المنكوبة

معظم المشاهدات

صالحی: رئیس الجمهوریة اوعز بتنفیذ مشروع محرك الدفع النووی

صالحی: رئیس الجمهوریة اوعز بتنفیذ مشروع محرك الدفع النووی

ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجددا وعلي اميركا تنفيذ تعهداتها كايران

ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجددا وعلي اميركا تنفيذ تعهداتها كايران

ترامب یوافق علي تمدید تجمید الحظر ضد إیران فی إطار الاتفاق النووی

ترامب یوافق علي تمدید تجمید الحظر ضد إیران فی إطار الاتفاق النووی

خطيب الجمعة في طهران : الشعب افشل مخططات الاعداء

خطيب الجمعة في طهران : الشعب افشل مخططات الاعداء

ظریف: شخص یتولی زمام الاُمور فی الولایات المتحدة، یخاطب جمیع الشعوب بالفاظ بذیئة ومرفوضة

ظریف: شخص یتولی زمام الاُمور فی الولایات المتحدة، یخاطب جمیع الشعوب بالفاظ بذیئة ومرفوضة

أحدث الأخبار

محلل باكستاني: اسلام آباد تُعير أهمية بالغة لتنمية علاقاتها مع طهران

محلل باكستاني: اسلام آباد تُعير أهمية بالغة لتنمية علاقاتها مع طهران

وزير العلوم: يمكن نزع فتيل الحروب والجهل عبر الحوار بين الثقافات

وزير العلوم: يمكن نزع فتيل الحروب والجهل عبر الحوار بين الثقافات

مشاورات وزيري الخارجية الايراني والصيني حول الاتفاق النووي وناقلة النفط الايرانية المنكوبة

في اتصال هاتفي؛

مشاورات وزيري الخارجية الايراني والصيني حول الاتفاق النووي وناقلة النفط الايرانية المنكوبة

العراق دخل مرحلة إعادة الإعمار الاقتصادي والعلاقات السياسية / ضرورة رفع مستوي العلاقات بين طهران وبغداد

سفير إيران لدي بغداد:

العراق دخل مرحلة إعادة الإعمار الاقتصادي والعلاقات السياسية / ضرورة رفع مستوي العلاقات بين طهران وبغداد

تطوير التعاون الاقتصادي المشترك بين ايران و باكستان

تطوير التعاون الاقتصادي المشترك بين ايران و باكستان

موضوعات مرتبط