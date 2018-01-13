سفير إيران لدي بغداد:

العراق دخل مرحلة إعادة الإعمار الاقتصادي والعلاقات السياسية / ضرورة رفع مستوي العلاقات بين طهران وبغداد

طهران/ 13 كانون الثاني /يناير – إرنا – أفاد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد بدخول العراق مرحلة جديدة وهامة متمثلة في إعادة الإعمار الاقتصادي وتوسيع نطاق علاقاته السياسية وقال: علي ايران في هذه الفترة أن تحتفظ بدورها الحصري والهام وعلي الشعب والشركات والوزارات القيام بدورهم المؤثر.

وفي لقاء صحفي اُقيم اليوم السبت قال ايرج مسجدي، ان العراق خرج من أزمتين بأمان كانت الاولي منها أزمة داعش التي انتصر فيها بمشاركة من قبل الجيش والحشد الشعبي والشرطة، وأضاف أن العراقيين يرون ان ايران لعبت دوراً هاماً في انتصاراتهم مقدرين لايران هذه المساندة في كفاحهم ضد داعش.
وصرح بأنّ العلاقات الايرانية العراقية في أبعادها الأمنية والعسكرية تتمتع بمستوي فائق وفي الجانب الثقافي بلغت الحد المقبول وفي الجانب الاجتماعي تعتبر عالية المستوي والمثال علي ذلك حضور الزوار الايرانيين في العراق وزيارة العراقيين لايران والتي بلغت 6 ملايين وافد.
ولفت مسجدي إلي أنّ العلاقات بين البلدين بعد سقوط صدام عام 2003 أصبحت جيدة رغم الخرق الذي لحق بهذه العلاقات بفعل قضية الاستفتاء في كردستان ولكن علي أية حال تم حسم هذه القضية بفضل السابقة الجادة والطويلة التي كانت بيننا وبين الاكراد وإننا نسعي جاهدين لتطبيع العلاقات بين بغداد وأربيل بنهج مسالم.
وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية إعتبر السفير الايراني أنها تعد الثانية بعد علاقاتنا الاقتصادية مع الصين إذ أنها بلغت ست مليارات ونصف المليار دولار وبفضل بيعنا الطاقة الكهربائية لهم والغاز وتنمية السياحة الدينية بلغت ال12 مليار دولار سنوياً مضيفاً إليها مذكرات التفاهم والعقود المبرمة المتنوعة ذات الصلة بالقطاعات الحكومية والقطاع الخاص.
وأكد السفير ايرج مسجدي علي ضرورة رفع مستوي العلاقات مع العراق في شتي المجالات وضرورة عدم الاكتفاء بهذا الحد مشيداً بالامن السائد علي الحدود بين البلدين.
علماً بأنّ ايران لديها ست ممثليات في البصرة والنجف وأربيل والسليمانية وبغداد ويتواجد حالياً 4 الاف طالب جامعي عراقي يدرسون في الجامعات الايرانية.
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سياسي

سفير ايران لدي العراق

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العراق دخل مرحلة إعادة الإعمار الاقتصادي والعلاقات السياسية / ضرورة رفع مستوي العلاقات بين طهران وبغداد

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العراق دخل مرحلة إعادة الإعمار الاقتصادي والعلاقات السياسية / ضرورة رفع مستوي العلاقات بين طهران وبغداد

سفير إيران لدي بغداد:

العراق دخل مرحلة إعادة الإعمار الاقتصادي والعلاقات السياسية / ضرورة رفع مستوي العلاقات بين طهران وبغداد

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