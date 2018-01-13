تطوير التعاون الاقتصادي المشترك بين ايران و باكستان

اسلام اباد/13كانون الثاني/يناير/ارنا- بحث سفير ايران لدي باكستان «مهدي هنردوست» مع وزير الدولة في الشؤون الاقتصادية الباكستاني « محمد افضل خان» حول المزيد من تطوير التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.

وأشار افضل خان خلال اللقاء الذي جري اليوم السبت إلي العلاقات الثقافية و الاقتصادية و التجارية بين ايران و باكستان، البلدين الجارين، و اكد علي ضرروة توطيد العلاقات الثنائية في كافة المجالات سيما التجارية .
واضاف ان اقامة التعاون المصرفي بين البلدين يأتي في سياق اولويات جدول أعماله مؤكدا علي توظيف كافة الامكانيات لازالة المشاكل التي تعترض ترسيخ التعاون التجاري بين البلدين مشيرا بذلك الي محادثاته المرتقبة مع كبار مسؤولي البنوك الباكستانية بمن فيهم محافظ المصرف المركزي لتحقيق هذا الهدف.
من جانبه اعتبر السفير هنردوست خلال هذا اللقاء استئناف التعاون المصرفي بين ايران و باكستان عاملا مهما لتوثيق التعاون التجاري بين البلدين داعيا الي تنفيذ مذكرة التفاهم التي ابرمت بين البلدين والتي تنص علي التعاون المصرفي المشترك.
وفيما اشار الي التحركات المشتركة لاعداء ايران و باكستان، اكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لتوطيد العلاقات مع باكستان في شتي المجالات.
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التعاون المصرفي

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تطوير التعاون الاقتصادي المشترك بين ايران و باكستان

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