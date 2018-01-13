رئيس جامعة طهران: إمكانية إزالة التحديات الوطنية والدولية بمساندة تتحفنا بها النخبة

و وصف نيلي أحمد آبادي اليوم السبت خلال حفل افتتاح إجتماع الحوار الثقافي الآسيوي، التحديات بأنها إما تكون محلية أو إقليمية أو دولية لكن بفعل توسع رقعة الأجواء الافتراضية والعولمة لم يعد بالامكان حصر المشاكل في دائرة محلية أو اقليمية لأنها تتحول فوراً إلي قضية عالمية.

وإعتبر رئيس جامعة طهران، قضايا كالتغييرات المناخية وارتفاع درجة حراره الأرض والجفاف وانتشار رقعة الإرهاب، تحديات يواجهها إنسان اليوم. وأضاف: إنّ هذه التحديات بلغت درجة من التوسع والعمق بحيث بات موضوع إزالتها يتطلب حلّاً إبداعياً قائماً علي العلم والمعرفة يتعدي حدود الدول ويعجز فريق واحد أو فرع تخصصي واحد في معالجته.

و واصل الدكتور محمود نيلي أحمد ابادي قائلاً: تتطلب عملية التغلب علي هذه المشاكل جواً تكاملياً تُعتبَر اولي خطواته الحوار والتفاهم وفق استنتاجات مشتركة للعقبات والمشاكل وإتخاذ تدابير وحلول لإزالتها.

وأفاد رئيس جامعة طهران بأنّ لدينا تجارب ان بعض الاجراءات التي هي في الظاهر مفيدة ومرحلية، تتحول فجأة إلي تحديات، ولو قام العلماء والنخبة من شتي الدول بالحوار لحلها سيكون الأمر ذا تأثير ايجابي بالغ.

إنتهي** ع ج**2344

