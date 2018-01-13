وزير الثقافة : الموسيقي الحوار الصامت بين الشعوب

وحضر صالحي مساء امس مهرجان ' فجر' الدولي الثالث والثلاثين للموسيقي بطهران، و استمع الي معزوفة الموسيقار« شهيد برويز خان» من الهند معربا عن اعجابه بالموسيقي الهندية الكلاسيكية التي تعزف علي ألة السيتار.

ونال برويز خان الذي يتمتع بشعبية كبيرة في الهند، العديد من الجوائز بما فيها جائزة «بادما شيري» من الحكومة الهندية و يشارك في العديد من مهرجانات الموسيقي في الهند و خارجها.

يذكر ان مهرجان فجر الثالث و الثلاثين للموسيقي كان قد بدأ في العاشر من كانون الثاني/ يناير الجاري و يستمر لعشرة ايام.

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