وزير الثقافة : الموسيقي الحوار الصامت بين الشعوب

طهران/13كانون الثاني/يناير/ارنا- في تغريدة له علي تويتر وصف وزير الثقافة و الإرشاد الإسلامي عباس صالحي، الموسيقي بالحوار الصامت بين شعوب العالم.

وحضر صالحي مساء امس مهرجان ' فجر' الدولي الثالث والثلاثين للموسيقي بطهران، و استمع الي معزوفة الموسيقار« شهيد برويز خان» من الهند معربا عن اعجابه بالموسيقي الهندية الكلاسيكية التي تعزف علي ألة السيتار.
ونال برويز خان الذي يتمتع بشعبية كبيرة في الهند، العديد من الجوائز بما فيها جائزة «بادما شيري» من الحكومة الهندية و يشارك في العديد من مهرجانات الموسيقي في الهند و خارجها.
يذكر ان مهرجان فجر الثالث و الثلاثين للموسيقي كان قد بدأ في العاشر من كانون الثاني/ يناير الجاري و يستمر لعشرة ايام.
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وزير الثقافة : الموسيقي الحوار الصامت بين الشعوب

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