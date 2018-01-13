جامعي امريكي: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض

واضاف «جيم والش» وهو من كبار الخبراء النوويين، في حديث لمراسل ارنا، ان الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض كونه اتفاق دولي متعدد الاطراف وان ما يطرح حول اعادة المفاوضات بشأنه يفوق الصلاحيات القانونية للكونغرس والادارة الامريكية.

ونوه بان فريق الامن القومي للادارة الامريكية المؤلف من وزيري الدفاع و الخارجية و المستشار الامن القومي، دعوا ترامب الي اجتناب القيام بعمل يخل بالاتفاق النووي فيما لو قام الاخير بانتهاك الاتفاق ستكون العديد من الخيارات متاحة امام ايران.

وتابع قائلا، ان ترامب يطلق كل يوم تصريحات، سرعان ما يغيرها، كما شاهدنا موقفه تجاه كوريا الشمالية و ما طرأ عليه من تغيير كبير كما ان ترامب قام بتمديد تجميد الحظر المفروض علي ايران بعد ما هددها بفرض عقوبات جديدة عليها.

وبشأن اصرار الرئيس الامريكي علي اجراء مفاوضات بشأن الاتفاق النووي و اعادة النظر في بعض بنود الاتفاق، شدد الاستاذ الجامعي الامريكي بالقول ان الاتفاق ليس قابلا للتفاوض كونه اتفاق دولي، و من هذا المنطلق لا يمكن اعادة اجراء المفاوضات حوله حتي في حال تقديم طلب امريكي و اوروبي في هذا المجال إلا لو قررت جميع الاطراف المعنية بالاتفاق بإجراء المفاوضات حوله.

واكد ان اي تغيير حول الاتفاق النووي لابد أن يكون في اطار قرار مجلس الامن و ليس لدي الكونغرس الامريكي صلاحيات في هذا المجال كما انه لم يبد رغبة في إقرار قانون يقضي بانتهاك الاتفاق.

وتعليقا علي تحذير الرئيس الامريكي و اعلانه بان هذه هي المرة الاخيرة التي يتم فيها تمديد تجميد الحظر علي ايران اكد ان تحذيره هذا لا اساس له من الصحة.

واضاف في حال انتهاك الرئيس الامريكي الاتفاق النووي ستكون فرصة متاحة امام ايران لاتخاذ العديد من الخيارات بما فيها الحفاظ علي الاتفاق النووي مع الجانب الاوروبي و الصين و روسيا او الخروج منه و البدء باستئناف تخصيب اليورانيوم.

وبشأن فرض امريكا عقوبات علي عدد من المسؤولين الايرانيين و شركات ايرانية اوضح ان هذا الاجراء ليس من قبيل الصدفة بل ان ترامب يعمل من وراء ذلك علي التعويض عن قراره بتمديد تجميد العقوبات ضد ايران.

انتهي**1110** 2344

