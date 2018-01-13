العثور علي الصندوق الأسود لناقلة النفط الايرانية المنكوبة

أعلن هذا الخبر التلفزيون الصيني وصرح بان الصندوق الاسود سيضع بتصرف المسؤولين المعنيين لكشف ملابسات الحادث.

الجدير بالاشارة الي ان فريق من الجمهورية الاسلامية الايرانية متواجد حاليا في الصين لمتابعة حادث اصطدام ناقلة النفط الايرانية بسفينة الشحن الصينية.

يذكر أن ناقلة النفط الايرانية تحمل مليون برميل من مكثفات الغاز ويتكون طاقمها من 32 شخصا وقد ارتطمت عند توجهها لافراغ شحنتها في كوريا الجنوبية، بسفينة شحن صينية في الساحل الشرقي لبحر الصين مساء السبت الماضي، وتعرضت لحريق ضخم ، بحيث تتواصل لغاية الان اعمال الاطفاء والبحث عن ناجين.

يشار الي أنه تم اجلاء جميع بحارة سفينة الشحن الصينية، من جهة ثانية يستمر البحث عن طاقم الناقلة الذي يضم 30 ايرانيا وبنغاليين، فيما تم العثور علي ثلاث جثث حتي الان.

انتهي** 2344

