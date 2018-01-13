إنطلاق مؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران بمشاركة 44 دولة

عضو اتحاد البرلمانات الاسلامية عبدالرضا عزيزي قال في حديث لمراسل ارنا اليوم السبت: يشارك في هذا الاجتماع 16 رئيسا للبرلمان الي جانب 14 مساعد رئيس وعدد من رؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية في منظمة التعاون الاسلامي.

واضاف ان عددا من الوفود البرلمانية وصلت الاربعاء الماضي الي طهران و سيصل باقي رؤساء البرلمانات الاسلامية هذه الليلة .

واكد ان الدول الاسلامية رحبت باقامة هذا المؤتمر حيث تستضيف طهران عددا كبيرا من الوفود البرلمانية للمشاركة في المؤتمر.

وتابع قائلا ان اجتماع مؤتمر البرلمانات الاسلامية سيعقد كل عام في احدي الدول الاسلامية لتناول مختلف القضايا المهمة للدول الاسلامية سيما القضية الفلسطينية .

ويستمر الاجتماع لخمسة ايام و يعقد اليوم و غدا الاحد علي مستوي اللجان التابعة بما فيها اللجنة الدائمة لفلسطين و الاجتماع الاستشاري بين الامناء العامين في البرلمانات الاسلامية و اجتماع استشاري لمجموعة الدول العربية و اللجنة الخاصة بالشؤون السياسية و العلاقات الخارجية.

ويترأس رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني اللجنة العامة في اليوم الثالث كما سيعقد اجتماع النساء المسلمات في نفس اليوم.

واوضح ان المؤتمر سيختتم اعماله يوم الاربعاء القادم باصدار بيان .

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