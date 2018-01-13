انطلاق اعمال الملتقي الأول للحوار الثقافي الأسيوي في طهران

طهران/ 13 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أنطلق أعمال الملتقي الأول للحوار الثقافي الاسيوي اليوم السبت بمشاركة 70 شخصية ثقافية وعلمية من 20 بدا اسيويا في مقر منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية بطهران.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية رئيس الأمانة العامة للحوار الثقافي الدولي 'ابوذر ابراهيمي تركمان ' كما شارك في الجلسة الافتتاحية وزراء الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي والخارجية محمد جواد ظريف والعلوم والابحاث والتقنية منصور غلامي و رئيس مجلس إدارة جامعة اسطنبول الدكتور مصطفي أيدين ورئيس جامعة طهران محمود نيلي ورئيس جامعة شرق داكا محمد مشكات الدين ومستشار الرئيس الاندونيسي دين شمس الدين لالقاء كلماتهم في المؤتمر.
كما ستعقد لجان 'شرق آسيا' و ' شبه القارة الهندية' و 'اسيا الوسطي والقوقاز' لهذا الاجتماع ولمدة ثلاث ايام علي التوالي في كلية الدراسات العالمية بجامعة طهران وجامعة فردوسي في مشهد وجامعة مازندران في بابلسر بحضور علماء ومفكرين من ايران و20 بلدا اسيويا.
هذا الملتقي يعقد برعاية منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية وبالتعاون مع جامعات طهران وفردوسي ومازندران ومنظمة اكو الثقافية واتحاد البرلمانات الاسيوي ومركز حوار التعاون الاسيوي.
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انطلاق اعمال الملتقي الأول للحوار الثقافي الأسيوي في طهران

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