رئيس اللجنة الخاصة بمتابعة وضع ناقلة النفط 'سانتشي' في شانغهاي

ويرافق ربيعي في زيارنه الي شانغهاي، رئيس مؤسسة المواني والملاحة البحرية 'محمد راستاد' ومستشار وزير العمل 'روزبه كردوني' ونائب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشوري الاسلامي 'برومندي'.

المدير العام لشركة ناقلات النفط الوطنية الايرانية 'سيروس كيان ارثي' هو الاخر متواجد ومنذ يومين في شانغهاي لمتابعة هذا الموضوع.

وتوجه علي ربيعي فور وصوله الي شانغهاي الي مركز عمليات الانقاذ الصينية للمشاركة في اجتماع عاجل مع المسؤولين الصينيين.

يذكر أن ناقلة النفط الايرانية تحمل مليون برميل من مكثفات الغاز ويتكون طاقمها من 32 شخصا وقد ارتطمت عند توجهها لافراغ شحنتها في كوريا الجنوبية، بسفينة شحن صينية في الساحل الشرقي لبحر الصين مساء السبت، وتعرضت لحريق ضخم ، بحيث تتواصل لغاية الان اعمال الاطفاء والبحث عن ناجين.

يشار الي أنه تم اجلاء جميع بحارة سفينة الشحن الصينية، من جهة ثانية يستمر البحث عن طاقم الناقلة الذي يضم 30 ايرانيا وبنغاليين، فيما تم العثور علي ثلاث جثث حتي الان.

انتهي** 2344

