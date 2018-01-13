30 تحالفا سيشتركون في الانتخابات العراقية المقبلة

وقال المصدر ان '30 تحالفا سياسيا سييشتركون في الانتخابات القادمة في العراق وهذه التحالفات تم تشكيلها بعد مفاوضات ولقاءات طويلة ومكثفة مابين الاحزاب والتشكيلات والكتل السياسية العراقية وقد تم تسجيل هذه التحالفات بشكل رسمي لدي مفوضية الانتخابات'

واضاف ان 'التحالفات هذه هي 'نداء العراق للاصلاح والتغيير' و 'موصليون' و 'البصرة المستقل' و 'عراقيون رؤيه وقرار' و 'التحالف المدني الديمقراطي' و 'تمدن' و 'سائرون' و 'ائتلاف دولة القانون' و 'عابرون' و 'صلاح الدين هويتنا' و 'حبهه تركمان كركوك' و 'السلام الكردستاني' و 'التضامن العراقي' و 'تضامن' و 'الفجر الجديد' و 'ائتلاف النصر' و 'العربي في كركوك' و 'الانبار هويتنا و 'متضامنون من اجل العراق' و 'الحكمة لبناء الدولة' و 'ديالتنا' و 'ائتلاف اعمار' و 'ديالي الوطني' و 'الوطنية' و 'الفتح' و 'جماهير صلاح الدين' و 'البيت العراقي' و 'الثائرون' و 'القائمة الوطنية' و 'الرافدين' .

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت الخميس انتهاء مهلة تسجيل التحالفات الانتخابية التي ستدخل الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة المزمع اجراؤها في 12 آيار / مايو المقبل' مشيرة الي 'عدم وجود تمديد للتسجيل' .

ومن بين هذه التحالفات التي ستخوض الانتخابات المقررة في ايار/ مايو المقبل تحالف اياد علاوي مع سليم الجبوري رئيس البرلمان وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء سابقا.

والتيار الصدري الذي شكل تحالفا يضم عدة قوي سياسية من بينها حزب الاستقامة الوطني والحزب الشيوعي العراقي أضافة الي العديد من القوي السياسية .

في حين تزعم نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي تحالف 'إئتلاف دولة القانون' وهو يضم حزب الدعوة الاسلامية وحركة النور وتيار الوسط والحزب المدني وحركة البشائر الشبابية وكتلة معا للقانون والتيار الثقافي المدني وحزب دعاة الاسلام وتيار الوسط.

بينما شكل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحالف 'الفتح' ويضم منظمة بدر وحركة عصائب اهل الحق وكتلة منتصرون وعددا من الشخصيات المستقلة والكيانات السياسية من بينها كتلة عطاء بزعامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وكتلة نينوي بزعامة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي وبعض التشكيلات السياسية المسجلة.

فيما شكلت الاحزاب الكردية، تحالف الديمقراطية والعدالة وحركة التغيير والجماعة الاسلامية قائمة مشتركة لخوض الانتخابات في المناطق المتنازع عليها تحت اسم 'القائمة الوطنية' .

واعلن عرب محافظة كركوك عن تشكيل تحالف انتخابي واحد يضم عددا من الاحزاب والتجمعات في المحافظة برئاسة راكان سعيد الجبوري محافظة كركوك وكالة ويضم عددا من الاحزاب والتجمعات من بينها المؤتمر الوطني العراقي برئاسة آراس حبيب والمشروع العربي في العراق برئاسة خميس الخنجر .

بينما شكلت كتل واحزاب مسيحية وآشورية وكلدانية مختلفة تمثل مناطق سهل نينوي وبغداد وكركوك تحالف الرافدين .

ولم تعرف لحد الان تشكيلات بعض التحالفات الجديدة نتيجة للتحفظ الكبير الذي تحرص عليه هذه التحالفات لاسباب غير معروفه .

ومن المقرر ان تجري الانتخابات العراقية في 15 ايار / مايو المقبل طبقا للدستور العراقي ويبلغ عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت والمشاركة في هذه الانتخابات 24 مليون نسمة من مجموع العدد السكاني العام للعراق والذي يبلغ 36 مليون نسمة .

وتمتد ولاية مجلس النواب العراقي والذي يضم 328 مقعدا 4 سنوات وكانت آخر انتخابات تشريعية عراقية جرت في 30 نيسان / ابريل 2014 ميلادي .

وتقام الانتخابات العراقية في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات العراق حيث تنتخب كل دائرة انتخابية من 7 الي 34 مقعدا وحسب التعداد السكاني لكل محافظة، في حين تخصص 8 مقاعد للاقليات وتقسم علي النحو التالي 5 منها الي المسيحيين ومقدا واحدا للصابئة ومقعدا واحدا للشبك ومقعدا واحدا للايزديين .

وتقوم الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، باستثناء رئيس الوزراء الذي سيرشح من قبل الكتلة الفائزة بالانتخابات .

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