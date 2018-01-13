العثور علي جثتین اخریین من افراد طاقم ناقلة النفط 'سانتشی'

وأعلن المدیر العام لشركة ناقلات النفط الوطنیة الایرانیة، ان فرق الانقاذ الصینیة صعدت صباح الیوم ولمدة نصف ساعة الي السفینة المنكوبة وعثرت علي جثتین اخریین من افراد طاقم السفینة.

وصرح سیروس كیان ارثی انه وبسبب كثافة الغازات السامة وانعدام الاوكسجین فان الفرق الصینیة لم تتمكن من البقاء علي ناقلة النفط سوي لمدة نصف ساعة فقط.

یذكر ان احد افراد طاقم السفینة كان قد عثر علي جثته الاسبوع الماضی علي بعد 3 امیال بحریة عن مكان الحادث.

یذكر أن ناقلة النفط الایرانیة تحمل ملیون برمیل من مكثفات الغاز ویتكون طاقمها من 32 شخصا وقد ارتطمت عند توجهها لافراغ شحنتها فی كوریا الجنوبیة، بسفینة شحن صینیة فی الساحل الشرقی لبحر الصین مساء السبت، وتعرضت لحریق ضخم ، بحیث تتواصل لغایة الان اعمال الاطفاء والبحث عن ناجین.

یشار الي أنه تم اجلاء جمیع بحارة سفینة الشحن الصینیة، من جهة ثانیة یستمر البحث عن طاقم الناقلة الذی یضم 30 ایرانیا وبنغالیین، فیما تم العثور علي ثلاث جثث حتي صباح الیوم.

انتهي** 2344

