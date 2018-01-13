الاتحاد الأوروبي قلق من تصرفات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين المحتلة

بيروت/13 كانون الثاني/يناير/ارنا-أعربت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها العميق إزاء الاعتقالات الأخيرة التي طالت شابين فلسطينيين قاصرين هُما عهد التميمي وفوزي محمد الجنيدي، بالإضافة إلي قيام قوات الاحتلال 'الإسرائيلية' بإطلاق النار علي الشاب الفلسطيني القاصر مُصعب التميمي البالغ من العمر 17 عاماً خلال الاحتجاجات في الضفة الغربية المحتلة بتاريخ 3 كانون الثاني 2018 مما أدي إلي استشهاده.

وفي بيان لهم قال ممثلو الاتحاد الأوروبي ورؤساء البعثات ان عدد الأطفال الفلسطينيين المُعتقلين حالياً في مراكز الاعتقال 'الإسرائيلية' أكثر من 300 طفل.
واضاف البيان ان الاتحاد الأوروبي وبعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله يعيد التذكير بأهمية احترام وحماية حقوق الطفل خاصةً حقوق الطفل أثناء الاعتقال والحجز وأثناء اتخاذ الإجراءات القضائية.
ودعا الاتحاد الأوروبي الي فتح تحقيق في حالات القتل خاصةً التي تشمل قاصرين، واكد استمراره في تعزيز وحماية حقوق الطفل، ودعوا ايضاً الكيان الإسرائيلي إلي التصرف وفقاً لِهذا الأساس كقوة احتلال مكلفة بالمسؤولية فيما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تخضع للقانون العسكري الإسرائيلي.
كما اعتبروا الاعتقال الإداري بِحَق الأطفال، دون توجيه تُهَم رسمية لهم، امرا مثيرا للقلق بشكل خاص.
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الاتحاد الأوروبي قلق من تصرفات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين المحتلة

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