الاتحاد الأوروبي قلق من تصرفات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين المحتلة

وفي بيان لهم قال ممثلو الاتحاد الأوروبي ورؤساء البعثات ان عدد الأطفال الفلسطينيين المُعتقلين حالياً في مراكز الاعتقال 'الإسرائيلية' أكثر من 300 طفل.

واضاف البيان ان الاتحاد الأوروبي وبعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله يعيد التذكير بأهمية احترام وحماية حقوق الطفل خاصةً حقوق الطفل أثناء الاعتقال والحجز وأثناء اتخاذ الإجراءات القضائية.

ودعا الاتحاد الأوروبي الي فتح تحقيق في حالات القتل خاصةً التي تشمل قاصرين، واكد استمراره في تعزيز وحماية حقوق الطفل، ودعوا ايضاً الكيان الإسرائيلي إلي التصرف وفقاً لِهذا الأساس كقوة احتلال مكلفة بالمسؤولية فيما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تخضع للقانون العسكري الإسرائيلي.

كما اعتبروا الاعتقال الإداري بِحَق الأطفال، دون توجيه تُهَم رسمية لهم، امرا مثيرا للقلق بشكل خاص.

انتهي**2054 ** 2342

