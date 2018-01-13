مسؤول نفطي ايراني يتوقع اخماد نيران الناقلة سانجي اليوم

وفي تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' الجمعة، قال كيان ارثي، ان فريق عمليات الاغاثة والانقاذ وصل الي شنغهاي عصر الجمعة وهو الان علي استعداد للدخول الي الناقلة المنكوبة.

وعن السبب في عدم دخول فريق العمليات الي الناقلة قال، ان الظروف غير مهياة للدخول الي السفينة لاسباب منها الحرارة العالية والانفجارات المستمرة.

واضاف، ان الظروف الجوية السيئة وكذلك الامواج التي يصل ارتفاعها الي اكثر من 7 امتار تعد من العقبات الاخري التي تمنع الدخول الي الناقلة.

وصرح بانه تم صباح الجمعة تشكيل لجنة خاصة تضم خبراء ايرانيين وصينيين وجري البحث حول جميع السبل الممكنة للدخول الي الناقلة.

وتابع كيان ارثي، ان المستشارين الذين تم اختيارهم من هولندا والمانيا كانوا الي جانبنا وبحثنا معهم جميع الخطط الممكنة للدخول الي الناقلة المنكوبة.

واوضح بان الصينيين تابعوا الجمعة العمل بقوة اكبر ولو استمروا علي هذا المنوال وكانت الانواء الجوية مناسبة، فانني اتوقع اخماد النيران حتي الغد (اليوم السبت).

يذكر ان ناقلة سانجي الايرانية التي كانت تحمل 136 الف طن من مكثفات الغاز المصدر الي كوريا الجنوبية قد اندلعت فيها النيران اثر اصطدامها يوم السبت الماضي بسفينة شحن هونغ كونغية باسم كريستال مملوكة لشركة لوجستية في مقاطعة 'جه جيانغ' الصينية وكانت تحمل 64 الف طن من الحبوب المستورد من اميركا الي مقاطعة 'غوانغ دونغ' في جنوب الصين.

وبعد حادث الانفجار واندلاع النيران في الناقلة سانجي عثر علي جثة احد افراد الطاقم الايراني علي بعد 3 اميال من مكان الحادث وليس معلوما لغاية الان مصير بقية الطاقم البالغ عددهم 32 منهم 30 ايرانيا و 2 بنغلادشيان.

اما السفينة الاخري الحاملة للحبوب فقد تضررت جزئيا ولم يصب اي من طاقمها البالغ عددهم 21 شخصا باذي.

انتهي ** 2342

