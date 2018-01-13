المتحدث باسم الجيش الايراني: القوات الخاصة جاهزة للدخول الي الناقلة المنكوبة

طهران / 13 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اعلن المتحدث باسم الجيش الايراني العميد شاهين تقي خاني بان فريقا من القوات الخاصة للقوة البحرية جاهز الان للدخول الي ناقلة النفط الايرانية المنكوبة سانجي لتنفيذ عمليات الاغاثة والانقاذ.

وقال العميد تقي خاني في تصريح له الجمعة، ان رئيس دائرة العلاقات الخارجية في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية التقي الملحقين العسكريين الصيني والياباني في طهران ونقل لهما طلب الجيش والمسؤولين والشعب في ايران لمسؤولي جيشي البلدين المذكورين للعمل الشامل وبمسؤولية لانقاذ ارواح البحارة الايرانيين في الناقلة المنكوبة.
واضاف، ان فريق عمليات خاصة من مغاوير القبعات الخضر النخبة في القوة البحرية للجيش، متواجد الان في ميناء شنغهاي بانتظار تسلم امكايات الطيران من الجيش الصيني للقيام بعمليات الاغاثة والانقاذ للناقلة المنكوبة.
وتابع، انه لو تسلم فريق العمليات الخاصة للقوة البحرية مروحية من الجيش الصيني فبامكانه القيام بعمليات الاغاثة والانقاذ لطاقم الناقلة المنكوبة.
يذكر ان ناقلة سانجي الايرانية التي كانت تحمل 136 الف طن من مكثفات الغاز المصدر الي كوريا الجنوبية قد اندلعت فيها النيران اثر اصطدامها يوم السبت الماضي بسفينة شحن هونغ كونغية باسم كريستال مملوكة لشركة لوجستية في مقاطعة 'جه جيانغ' الصينية وكانت تحمل 64 الف طن من الحبوب المستورد من اميركا الي مقاطعة 'غوانغ دونغ' في جنوب الصين.
وبعد حادث الانفجار واندلاع النيران في الناقلة سانجي عثر علي جثة احد افراد الطاقم الايراني علي بعد 3 اميال من مكان الحادث وليس معلوما لغاية الان مصير بقية الطاقم البالغ عددهم 32 منهم 30 ايرانيا و 2 بنغلادشيان.
اما السفينة الاخري الحاملة للحبوب فقد تضررت جزئيا ولم يصب اي من طاقمها البالغ عددهم 21 شخصا باذي.
انتهي ** 2342



برچسب ها

كليات

الجيش الايران

عمليات خاصة

ناقلة النفط سانجي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

المتحدث باسم الجيش الايراني: القوات الخاصة جاهزة للدخول الي الناقلة المنكوبة

معظم المشاهدات

خطيب الجمعة في طهران : الشعب افشل مخططات الاعداء

خطيب الجمعة في طهران : الشعب افشل مخططات الاعداء

عشرة مليارات دولار من الاستثمارات الاجنبية بعد توقيع الاتفاق النووي / المانيا علي رأس المستثمرين

مسؤول في وزارة الصناعة في مقابلة مع ارنا:

عشرة مليارات دولار من الاستثمارات الاجنبية بعد توقيع الاتفاق النووي / المانيا علي رأس المستثمرين

السفير الايراني في سوريا: للتكفير والتطرف دور حاسم في ترويج الارهاب

السفير الايراني في سوريا: للتكفير والتطرف دور حاسم في ترويج الارهاب

اتفاق الائتمان بقيمة 5 مليارات يورو مع ايطاليا مؤشر لعزم اوروبا علي التعاون مع ايران

مسؤول ايراني:

اتفاق الائتمان بقيمة 5 مليارات يورو مع ايطاليا مؤشر لعزم اوروبا علي التعاون مع ايران

ترامب یوافق علي تمدید تجمید الحظر ضد إیران فی إطار الاتفاق النووی

ترامب یوافق علي تمدید تجمید الحظر ضد إیران فی إطار الاتفاق النووی

أحدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي قلق من تصرفات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين المحتلة

الاتحاد الأوروبي قلق من تصرفات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين المحتلة

مسؤول نفطي ايراني يتوقع اخماد نيران الناقلة سانجي اليوم

مسؤول نفطي ايراني يتوقع اخماد نيران الناقلة سانجي اليوم

متحدث بريطاني: الاتفاق النووي يجعل العالم اكثر امنا

متحدث بريطاني: الاتفاق النووي يجعل العالم اكثر امنا

المتحدث باسم الجيش الايراني: القوات الخاصة جاهزة للدخول الي الناقلة المنكوبة

المتحدث باسم الجيش الايراني: القوات الخاصة جاهزة للدخول الي الناقلة المنكوبة

یدیعوت أحرونوت: حزب الله سیطلق ما بین 3 و 4 آلاف صاروخ یومیاً

یدیعوت أحرونوت: حزب الله سیطلق ما بین 3 و 4 آلاف صاروخ یومیاً

موضوعات مرتبط