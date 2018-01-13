یدیعوت أحرونوت: حزب الله سیطلق ما بین 3 و 4 آلاف صاروخ یومیاً

بیروت/13 كانون الثانی/ینایر/ارنا-تحدثت صحیفة یدیعوت أحرونوت عن أن حزب الله سیطلق فی الحرب المقبلة ما بین 3 و4 آلاف صاروخ یومیاً بمعدل 150 صاروخاً فی الساعة.

ولفتت صحیفة یدیعوت أحرونوت إلي أن صواریخ حزب الله ستكون هذه المرة أكثر دقة وفتكاً وأبعد مدي بحیث تغطی كل أراضی 'اسرائیل'، مضیفةً أن صلیات الصواریخ الأولي ستُطلق من منصات ثابتة ومخفیة وموجهة نحو أهداف محددة داخل إسرائیل.
وأوضحت الصحیفة أن كمیّات الصواریخ ونوعیتها لن تتراجع إلا بعد أیام علي تنفیذ سلاح الجو عملیة تدمیر فعالة للأهداف، مشیرةً إلي أن كمیات الصواریخ ونوعیتها لن تتراجع إلا بعد بدء تدفق القوات البریة الاسرائیلیة إلي داخل لبنان.
كذلك، أكّدت یدیعوت أحرونوت أنه لم یدرك وزراؤهم بعد أن ضلوع الجبهة الداخلیة فی الحرب المقبلة سیكون بمستویات غیر مسبوقة، كما أن الجبهة الداخلیة ستتلقي كمیات نار هائلة.
وتابعت الصحیفة قائلةً إن ضعف الجبهة الداخلیة سیؤثر علي المعنویات علي جبهات القتال وعلي قدرة المحافظة علي تواصل لوجستی، لافتةً إلي أن التقدیرات تشیر إلي أنه سیتم فی الحرب المقبلة توسیع الجبهة اللبنانیة إلي داخل سوریا.
وإذّ نقلت عن وزیر الأمن أفیغدور لیبرمان الذی قال لیس لدي 30 بالمئة من الاسرائیلیین فی الشمال حلولا للاختباء، شددت الصحیفة علي أن لا أحد یمكنه بدقة تحدید كمّ الأموال المطلوب لسد الثغرات وللوصول الي استعداد معقول، مضیفةً أن السیناریو الأخطر للحرب المقبلة یعرض أیضا عدد الإصابات غیر المسبوق فی صفوفنا وهو 2000 جریح.
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یدیعوت أحرونوت: حزب الله سیطلق ما بین 3 و 4 آلاف صاروخ یومیاً

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