ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجددا وعلي اميركا تنفيذ تعهداتها كايران

طهران / 13 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجددا، وذلك ردا علي مطالب الرئيس الاميركي دونالد ترامب غير المشروعة.

وكتب ظريف في تغريدة له في صحفته علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' مساء الجمعة، ان سياسة ترامب وبيانه اليوم (امس) محاولة يائسة للمساس باتفاق رصين متعدد الاطراف (الاتفاق النووي) ويناقض (بيانه) بشكل مغرض البنود 26 و 28 و 29 من الاتفاق بالتزامن معا.
واكد وزير الخارجية الايراني، ان الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض من جديد؛ وينبغي علي اميركا بدلا عن تكرار التبجحات البالية تنفيذ تعهداتها في اطار الاتفاق النووي كايران.
يذكر ان الرئيس الاميركي وبعد تمديد تعليق الحظر النووي ضد ايران وبالتزامن مع فرض الحظر علي 14 فردا ومؤسسة ايران واجنبية جديدة، قد وضع 4 شروط للتوقيع علي اي قانون يقره الكونغرس فيما يتعلق بالاتفاق النووي.
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ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجددا وعلي اميركا تنفيذ تعهداتها كايران

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