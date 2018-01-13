اميركا تضيف 14 فردا ومؤسسة ايرانية واجنبية الي لائحة الحظر

وافاد الموقع الالكتروني لوزارة الخزانة الاميركية ان الافراد الذين اضيفوا الي لائحة الحظر الاميركية هم: رئيس السلطة القضائية الايرانية صادق آملي لاريجاني، رئيس شركة اتصالات 'موج سبز' (الموج الاخضر) مرتضي رضوي، رئيس سجن رجائي شهر غلام رضا ضيائي، والصينيان 'شي او هوا' و'جو يو كان'.

وشمل الحظر الاميركي الجديد؛ شركة 'بوج وانغ سراميك' الصينية، شركة الاتصالات غرين ويو في ماليزيا، منظمة الصناعات الجوية الايرانية، شركة دعم وتحديث المروحيات الايرانية، منظمة الدفاع السايبري والحرب الالكترونية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، المركز الوطني للاجواء الافتراضية، شركة 'بردازان سيستم نماد آرمان'، سجن رجائي شهر، المجلس الاعلي للاجواء الافتراضية.

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