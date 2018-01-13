هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب سومار غرب ايران

طهران / 12 كانون الثاني / يناير /ارنا-
ضربت هزة ارضية بقوة 4.4 درجة علي مقياس ريختر ضواحي مدينة سومار بمحافظة كرمانشاه غرب ايران مساء اليوم الجمعة.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة التاسعة و 20 دقيقة و 40 ثانية من مساء اليوم الجمعة (الخامسة و 50 دقيقة و 40 ثانية من مساء الجمعة بتوقيت غرينتش) في عمق 9 كم من سطح الارض.
واضاف المركز، ان مركز الهزة كان عند التقاء خطي العرض الشمالي 33.63 والطول الشرقي 45.76 درجة.
ومنذ صباح اليوم وقع نحو 80 تابعا زلزاليا في منطقة سومار الحدودية اقواها كانت بقوة 5.6 ريختر.
يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر ضرب محافظة كرمانشاه يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي ما ادي الي مصرع اكثر من 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.
والحق ذلك الزلزال اضرارا كلية وجزئية بنحو 90 الف وحدة سكنية وتجارية في 10 مدن و 1930 قرية بالمحافظة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

كليات

هزة ارضية

سومار

غرب ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب سومار غرب ايران

معظم المشاهدات

خطيب الجمعة في طهران : الشعب افشل مخططات الاعداء

خطيب الجمعة في طهران : الشعب افشل مخططات الاعداء

عشرة مليارات دولار من الاستثمارات الاجنبية بعد توقيع الاتفاق النووي / المانيا علي رأس المستثمرين

مسؤول في وزارة الصناعة في مقابلة مع ارنا:

عشرة مليارات دولار من الاستثمارات الاجنبية بعد توقيع الاتفاق النووي / المانيا علي رأس المستثمرين

السفير الايراني في سوريا: للتكفير والتطرف دور حاسم في ترويج الارهاب

السفير الايراني في سوريا: للتكفير والتطرف دور حاسم في ترويج الارهاب

اتفاق الائتمان بقيمة 5 مليارات يورو مع ايطاليا مؤشر لعزم اوروبا علي التعاون مع ايران

مسؤول ايراني:

اتفاق الائتمان بقيمة 5 مليارات يورو مع ايطاليا مؤشر لعزم اوروبا علي التعاون مع ايران

ترامب یوافق علي تمدید تجمید الحظر ضد إیران فی إطار الاتفاق النووی

ترامب یوافق علي تمدید تجمید الحظر ضد إیران فی إطار الاتفاق النووی

أحدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي قلق من تصرفات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين المحتلة

الاتحاد الأوروبي قلق من تصرفات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين المحتلة

مسؤول نفطي ايراني يتوقع اخماد نيران الناقلة سانجي اليوم

مسؤول نفطي ايراني يتوقع اخماد نيران الناقلة سانجي اليوم

متحدث بريطاني: الاتفاق النووي يجعل العالم اكثر امنا

متحدث بريطاني: الاتفاق النووي يجعل العالم اكثر امنا

المتحدث باسم الجيش الايراني: القوات الخاصة جاهزة للدخول الي الناقلة المنكوبة

المتحدث باسم الجيش الايراني: القوات الخاصة جاهزة للدخول الي الناقلة المنكوبة

یدیعوت أحرونوت: حزب الله سیطلق ما بین 3 و 4 آلاف صاروخ یومیاً

یدیعوت أحرونوت: حزب الله سیطلق ما بین 3 و 4 آلاف صاروخ یومیاً

موضوعات مرتبط