هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب سومار غرب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة التاسعة و 20 دقيقة و 40 ثانية من مساء اليوم الجمعة (الخامسة و 50 دقيقة و 40 ثانية من مساء الجمعة بتوقيت غرينتش) في عمق 9 كم من سطح الارض.

واضاف المركز، ان مركز الهزة كان عند التقاء خطي العرض الشمالي 33.63 والطول الشرقي 45.76 درجة.

ومنذ صباح اليوم وقع نحو 80 تابعا زلزاليا في منطقة سومار الحدودية اقواها كانت بقوة 5.6 ريختر.

يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر ضرب محافظة كرمانشاه يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي ما ادي الي مصرع اكثر من 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.

والحق ذلك الزلزال اضرارا كلية وجزئية بنحو 90 الف وحدة سكنية وتجارية في 10 مدن و 1930 قرية بالمحافظة.

انتهي ** 2342

