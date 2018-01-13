ترامب یوافق علي تمدید تجمید الحظر ضد إیران فی إطار الاتفاق النووی

وحسبما اوردته الوكالات، أوضح مسؤول فی البیت الأبیض فی تصریحات صحفیة أن ترامب یعول علي إجراء تعدیلات فی هذه الصفقة خلال الأیام الـ120، الفترة التی یشملها التمدید الحالی، مشددا علي أن الرئیس الأمریكی لن یصادق علي التزام إیران بالاتفاق حال عدم حصول ذلك خلال هذه المدة، حسب قوله.

وأشار المسؤول إلي أن ترامب سیطالب بإبرام اتفاق إضافی مع الشركاء الأوروبیین حول هذه القضیة، وكذلك إجراء تعدیل فی القوانین الأمریكیة الخاصة بالصفقة مع إیران.

وبین المسؤول أن البیت الأبیض یصر علي ضرورة عدم تحدید الاتفاق لأی حدود زمنیة للقیود المفروضة علي تخصیب الیورانیوم فی إیران، لافتا إلي أن الإجراءات الحالیة فی هذا المجال ستنتهی، وفقا للنسخة الحالیة من الصفقة، عام 2015.

كما أكد المسؤول أن ترامب یعتبر أمرا ضروریا أن یشمل الاتفاق مع إیران برنامجها لتطویر الصواریخ البالیستیة، الذی یجب أن یمثل، حسب مزاعم صاحب البیت الأبیض، جزءا لا یتجزأ من هذه الصفقة.

وقد اكدت ایران مرارا علي لسان كبار مسؤولیها بان برنامجها الصاروخی لا علاقة له بالاتفاق النووی اطلاقا.

واختتم المسؤول بالقول 'إن هذه المرة ستكون الأخیرة عندما یمدد الرئیس فترة تجمید العقوبات فی حال عدم التوصل إلي اتفاق بخصوص ذلك'، مضیفا أن الولایات المتحدة لن تنسحب من الصفقة إذا حققت المفاوضات اللاحقة نجاحا.

وبالتزامن مع قرار ترامب هذا قامت وزارة الخزانة الامیركیة فی خطوة جائرة وعدائیة باضافة 14 فردا ومسسة الي لائحة الحظر ضد ایران بذریعة انتهاك حقق الانسان والبرنامج الصاروخی.

یذكر ان الوكالة الدولیة للطاقة الذریة اكدت لغایة الان 9 مرات التزام ایران بالاتفاق النووی.

وبناء علي هذا الاتفاق الموقع علیه عام 2015 بین ایران ومجموعة 5+1 (روسیا وامیركا وفرنسا وبریطانیا والصین اضافة الي المانیا) قامت ایران بتحدید بعض انشطتها النوویة وبالمقابل رفعت امیركا اجراءات حظرها النوویة ضد ایران.

یتبع ** 2342

